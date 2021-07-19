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حاج باكستاني وهو يسلك طريقه نحو مسجد نمرة: شعوري لا يُوصف

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حاج باكستاني وهو يسلك طريقه نحو مسجد نمرة: شعوري لا يُوصف حاج باكستاني وهو يسلك طريقه نحو مسجد نمرة: شعوري لا يُوصف
عبّر لـ"سبق" عن سعادته بعد أن كتب الله له حجًّا لهذا العام الاستثنائي

حاج باكستاني وهو يسلك طريقه نحو مسجد نمرة: شعوري لا يُوصف

‬ التقت "سبق" أحد ضيوف الرحمن من الجالية الباكستانية في المملكة، والذي عبّر عن بالغ سعادته وسروره بعد أن كتب الله له حجًّا لهذا العام الاستثنائي.

المقيم باكستاني، كان ضمن حجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا التوافد إلى مشعر عرفات، ومن ثم إلى مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد أن شعوره لا يوصف وهو يسلك طريقه نحو مسجد نمرة؛ داعيًا الله أن يوفقه لأداء المناسك ويزيل هذه الغمة عن الأمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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