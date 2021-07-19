القومي للمرأة يستقبل شكاوي التحرش خلال عيد الأضحي

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أعلن مكتب شكاوي المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، في بيان له اليوم تلقته «المصري اليوم» عن استقباله لشكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش خلال أيام عيد الأضحى، على أن يتم استقبال تلك البلاغات مباشرة عن طريق الاتصال بالخط المختصر للمكتب على رقم ١٥١١٥، ورقم واتس آب 01007525600.

وأوضحت أمل عبدالمنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أن المكتب يقدم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات، فضلاً عن التعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، لمساندة ضحايا العنف والتحرش الجنسي ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

وطالبت أمل عبدالمنعم جميع السيدات والفتيات بضرورة الإبلاغ أو التواصل مع مكتب الشكاوى فور حدوث أي شكل من أشكال التحرش، مؤكدة أن الابلاغ هو السبيل الوحيد لحصول أي سيدة أو فتاة على حقها ومعاقبة المتحرش.