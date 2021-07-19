الكاف يعلن موعد انطلاق بطولة دوري أبطال أفريقيا

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، الموعد الرسمي لانطلاق النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقال الكاف في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، اليوم: «النسخة الجديدة من دوري الأبطال تنطلق 10 سبتمبر المقبل، على أن تجرى قرعة الأدوار التمهيدية 15 أغسطس المقبل بحد أقصى».

وتابع الكاف في بيانه، أنه سيفتح باب تقديم طلبات استضافة نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، في نوفمبر المقبل.

وأفاد بأنه سيرسل وفدا للقيام بجولة تفتيش نهائية في الكاميرون، مستضيف أمم إفريقيا المقبلة 2022.

وتوج الأهلي المصري بالنسخة الماضية من المسابقة، بعد تفوقه في المباراة النهائية على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، فيما أحرز الرجاء البيضاوي المغربي لقب كأس الكونفيدرالية، على حساب شبيبة القبائل الجزائري.