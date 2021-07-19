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حصل الثنائي محمود عبدالرازق «شيكابالا» ومحمد أشرف «روقا» لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من مران اليوم الإثنين.

وغاب الثنائي عن التدريبات بسبب الإصابة، حيث اشتكى «شيكابالا» من آلام في العضلة الأمامية، بينما اشتكى «روقا» من آلام في وتر صابونة الركبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.