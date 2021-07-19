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تشهد ورش سن الشفرات والاسلحة البيضاء المعروفة شعبيا بـ«السكاكين»، في الاسكندرية اقبال كبير من جانب المواطنين الذين يقومون بذبح الأضاحي غداً في يوم العيد، ويزاحم المواطنين على سن السكاكين ايضا الجزارين للحصول على شفرة حادة تمكنه من ذبح الأضاحي وسلخها وتقطيعها في دقائق.

وتعتبر مهنة سن الشفرات «السكاكين» ‏واحدة من أقدم المهن التي ترتبط بالاعياد في مصر وخاصة عيد الاضحى المبارك، والتى يزداد الإقبال عليها مع اقتراب عيد الأضحى،حيث تشهد اقبال كبير من جانب المواطنين لسن كافة أنواع السكاكين الموجودة لديهم بالمنزل استعدادا للذبح.

وقال عدد من اصحاب الورش الخاصة بسن السكاكين لـ«المصرى اليوم»، أن سن السكينة بـ 5 جنيهات، والساطور بـ7 جنيهات، وهى تسعيرة ملائمة خاصة وان سن السكين يحتاج إلى وقت للمرور بمراحل السن مثل الحجر ثم التبريد ثم التنعيم وازالة «الرايش» من خلال تمريره على قطعة من الحجر الصوان ذو اللون الرمادى أو الازرق حتى يكون حد السكين قوى ودون رواسب.

وأضافوا أن سن السكاكين لا زال يعتمد في جميع الاحياء الشعبية وورش السن على الحجر سواء الحجر النارى أو حجر الجلخ، يسبق السن اعادة النظر في السكين لاصلاح ما به من اعوجاج مثلاً أو عيوب قبل وضعه على الحجر.

كما شهدت محال بيع اللحوم إقبال كبير منذ الصباح لشراء اللحوم الكافية في عيد الاضحى، سواء شراء نصف خروف أو ماعز أو ربع مثلاً حسب قدرة المواطن، وهناك من يلجأ لمحال الجزارة لذبح أضحيته يوم العيد.

«المصرى اليوم» داخل ورش سن السكاكين مع أقدم سنان

قبل ساعات من مهرجان ذبح الأضاحى .. إقبال كبير على ورش سن السكاكين ومحال الجزارة فى الاسكندرية (صور وفيديو)

قبل ساعات من مهرجان ذبح الأضاحى .. إقبال كبير على ورش سن السكاكين ومحال الجزارة فى الاسكندرية (صور وفيديو)

قبل ساعات من مهرجان ذبح الأضاحى .. إقبال كبير على ورش سن السكاكين ومحال الجزارة فى الاسكندرية (صور وفيديو)

قبل ساعات من مهرجان ذبح الأضاحى .. إقبال كبير على ورش سن السكاكين ومحال الجزارة فى الاسكندرية (صور وفيديو)

قبل ساعات من مهرجان ذبح الأضاحى .. إقبال كبير على ورش سن السكاكين ومحال الجزارة فى الاسكندرية (صور وفيديو)

قبل ساعات من مهرجان ذبح الأضاحى .. إقبال كبير على ورش سن السكاكين ومحال الجزارة فى الاسكندرية (صور وفيديو)

قبل ساعات من مهرجان ذبح الأضاحى .. إقبال كبير على ورش سن السكاكين ومحال الجزارة فى الاسكندرية (صور وفيديو)

قبل ساعات من مهرجان ذبح الأضاحى .. إقبال كبير على ورش سن السكاكين ومحال الجزارة فى الاسكندرية (صور وفيديو)

قبل ساعات من مهرجان ذبح الأضاحى .. إقبال كبير على ورش سن السكاكين ومحال الجزارة فى الاسكندرية (صور وفيديو)

قبل ساعات من مهرجان ذبح الأضاحى .. إقبال كبير على ورش سن السكاكين ومحال الجزارة فى الاسكندرية (صور وفيديو)

قبل ساعات من مهرجان ذبح الأضاحى .. إقبال كبير على ورش سن السكاكين ومحال الجزارة فى الاسكندرية (صور وفيديو)

قبل ساعات من مهرجان ذبح الأضاحى .. إقبال كبير على ورش سن السكاكين ومحال الجزارة فى الاسكندرية (صور وفيديو)

قبل ساعات من مهرجان ذبح الأضاحى .. إقبال كبير على ورش سن السكاكين ومحال الجزارة فى الاسكندرية (صور وفيديو)

قبل ساعات من مهرجان ذبح الأضاحى .. إقبال كبير على ورش سن السكاكين ومحال الجزارة فى الاسكندرية (صور وفيديو)

قبل ساعات من مهرجان ذبح الأضاحى .. إقبال كبير على ورش سن السكاكين ومحال الجزارة فى الاسكندرية (صور وفيديو)

قبل ساعات من مهرجان ذبح الأضاحى .. إقبال كبير على ورش سن السكاكين ومحال الجزارة فى الاسكندرية (صور وفيديو)

قبل ساعات من مهرجان ذبح الأضاحى .. إقبال كبير على ورش سن السكاكين ومحال الجزارة فى الاسكندرية (صور وفيديو)

قبل ساعات من مهرجان ذبح الأضاحى .. إقبال كبير على ورش سن السكاكين ومحال الجزارة فى الاسكندرية (صور وفيديو)

قبل ساعات من مهرجان ذبح الأضاحى .. إقبال كبير على ورش سن السكاكين ومحال الجزارة فى الاسكندرية (صور وفيديو)

قبل ساعات من مهرجان ذبح الأضاحى .. إقبال كبير على ورش سن السكاكين ومحال الجزارة فى الاسكندرية (صور وفيديو)

قبل ساعات من مهرجان ذبح الأضاحى .. إقبال كبير على ورش سن السكاكين ومحال الجزارة فى الاسكندرية (صور وفيديو)

قبل ساعات من مهرجان ذبح الأضاحى .. إقبال كبير على ورش سن السكاكين ومحال الجزارة فى الاسكندرية (صور وفيديو)