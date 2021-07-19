أخبار عاجلة

الصحة العالمية: خطر احتجاز المصابين بـ«دلتا» في المستشفيات يزيد بنسبة 120% -
محافظ مطروح يتابع أعمال النظافة ورفع القمامة من مراكز المدن -
جامعة بنها: الدولة تستثمر في الشباب وتمكنهم من القيادة (صور) -
«تموين المنيا»: فحص طلبات المشاركة في «الأوكازيون الصيفي» -
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان مستجدات منظومة المخلفات -
محافظ الغربية ونواب المحلة يتفقدون أماكن مقترحة لتطوير المدينة -
تأجيل محاكمة 20 متهمًا في «فض اعتصام رابعة» إلى 2 أكتوبر -
محافظ القليوبية يزور مدير الأمن لتهنئته بالمنصب الجديد -
ضبط حالة غش بكفرالشيخ -
انتهاء امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء بدون شكاوى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«البيئة» : رفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى

Print
«البيئة» : رفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى «البيئة» : رفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها برفع درجة الاستعداد بوزارة البيئة بجهازيها (شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات) خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للتأهب والتدخل السريع لمواجهة المشكلات البيئية الطارئة، وذلك بتشكيل فرق عمل على مدار أيام العيد.

ووجهت وزيرة البيئة بضرورة الربط بين الأفرع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، وتشكيل فرق عمل بكل فرع من الفروع للاستعداد للتعامل مع أى مشكلات بيئية طارئة في نطاق كل فرع ومنها الحوادث البيئية، وانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية الكبرى وغيرها من الحوادث.

وتستمر منظومة الرصد الإلكتروني للمخلفات التي تطبقها وزارة البيئة بمحافظة الجيزة بأحياء الدقي، العجوزة، الهرم وجنوب الجيزة،، والتي تهدف إلى تيسير عملية رصد المخلفات بالأحياء والطرق والتعامل السريع معها وضمان عدم تجددها مرة أخرى، واستكمالا لمنظومة الرصد الإلكتروني للمخلفات بأحياء القاهرة والتي أطلقتها الوزارة العام الماضي.

كما تنتشر فرق الرصد التابعة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بمحافظتي القاهرة والجيزة لرصد التراكمات والتنسيق لرفعها أولاً بأول، كما تواصل فرق متابعة أوضاع المقالب بالقاهرة الكبرى على مدار الساعة أعمالها لضمان عدم وجود اشتعالات وللسيطرة السريعة على أى اشتعالات في حال نشوبها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، كما تقوم فرق المتابعة بالجهاز أيضا برصد مخلفات الأضاحي والعمل على الحد من انتشارها والتنسيق مع الأحياء لرفعها أولاً بأول.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفحم سيارة مطربة شهيرة .. والفنانة : «إدعولي حالتي حرجة»

تفحم سيارة مطربة شهيرة .. والفنانة : «إدعولي حالتي حرجة»

الصحة العالمية: خطر احتجاز المصابين بـ«دلتا» في المستشفيات يزيد بنسبة 120%

الصحة العالمية: خطر احتجاز المصابين بـ«دلتا» في المستشفيات يزيد بنسبة 120%

محافظ مطروح يتابع أعمال النظافة ورفع القمامة من مراكز المدن

محافظ مطروح يتابع أعمال النظافة ورفع القمامة من مراكز المدن

جامعة بنها: الدولة تستثمر في الشباب وتمكنهم من القيادة (صور)

جامعة بنها: الدولة تستثمر في الشباب وتمكنهم من القيادة (صور)