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اكد الدكتور احمد العطيفى امين عام التنظيم بحزب حماة الوطن أننا نسعى دائمًا للتواصل مع كل أجهزة الدولة التنفيذية من وزارات ومحافظات، والهدف من ذلك بالتأكيد هو تقديم خدمة أفضل للمواطن المصري، والتداخل مع مشكلاته وقضاياه، لأن إستراتيجيتنا داخل حزب حماة الوطن تقوم على فكرة ضرورة تلامس قضايا المواطنين بشكل ديمومي، وفي القلب من ذلك المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة.

واشار العطيفي إلى أننا سنسعى لتقديم كل أوجه الدعم فيما يتعلق بالمشروع القومي حياة كريمة وسنسخر كافة إمكاناتنا وكوادرنا في جميع المحافظات للمشاركة، وسنعمل على التنسيق مع المسئولين القائمين على هذا المشروع القومي الكبير، الذي يعتبر المشروع الأكبر والأعظم في تاريخ مصر الحديث، ذلك لأنه فاق كل التوقعات، فأن تستهدف تغيير حياة 60 مليون مصري وآلاف القرى كان حلمًا مصريًا منذ عقود، لكن إصرار القيادة السياسية على ضرورة تغيير الواقع المصري إلى الأفضل هو ما أسهم في إنجاز وتحقيق الحلم،ونتمنى أن نسهم في تحقيق جزء من هذا الحلم، وهو شرف لأي مصري يسهم في تغيير واقع بلده للأفضل أيًا ما كان موقعه.