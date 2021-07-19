«المصريين الاحرار» يهنئ المصريين بعيد الأضحي.. بداية أعياد الجمهورية الجديدة

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وجه الدكتور عصام خليل رئيس حزب «المصريين الأحرار»، رسالة تهنئة لكافة أعضاء وقيادات وهيئات الحزب في ربوع الجمهورية والخارج بحلول عيد الأضحى المبارك ،وقال خليل في بيان له: خالص التهنئات وأطيب الأماني بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على بلادنا وقائدها ومؤسساتها وجموع المصريين وإياكم بالخير واليمن والبركات.. نشهد عيدا مختلف حيث يكون مستهل الأعياد في الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويرسم ملامحها عموم الشعب يدا بيد مع القائد.

وأكد الحزب أنه جزءا لايتجزأ من النسيج المصري الذي يشهد ملحمة بطولة وفخر، شهود عيان على انتصارات ونجاحات لمشروعات قومية ورؤية ثاقبة لقيادة تجدر أن توجه لها تحية التقدير والاعتزاز، لم يدخر أحد جهدا في خدمة بلادة كلا في موقعه كنا وسنظل صف واحد مع الدولة المصرية أولا وأخيرا، فإن غاية آمال المصريين الأحرار تنفيذ شعاره «الوصول إلى مصر اللي بنحلم بيها».

وقال البيان ان خروج مصر من شرنقة الأزمات إلى رحب الجمهورية الجديدة يفتح آفاق الأمل للارتقاء بالثقافة والفن وإعلاء قيمة التراث، والتجديد المواكب في كل المناحي، مضيفا أنه في ضوء مستجدات الساحة الداخلية والإقليمية والعالمية، نؤكد بأننا جميعا داعمين لقيادة مصر ومؤسساتها الوطنية في جميع ما يروه مناسباً من إجراءات حفاظا على الأمن القومي ومقدرات الأمة..

واضاف البيان: سنظل خادمين للوطن جاهدين بقدر الإمكانات المتاحة دون محاصصة أو بحث عن منافع لطالما كان بلادنا بخير فإننا بلغنا غاية الأهداف.