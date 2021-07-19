أخبار عاجلة

الصحة العالمية: خطر احتجاز المصابين بـ«دلتا» في المستشفيات يزيد بنسبة 120% -
محافظ مطروح يتابع أعمال النظافة ورفع القمامة من مراكز المدن -
جامعة بنها: الدولة تستثمر في الشباب وتمكنهم من القيادة (صور) -
«تموين المنيا»: فحص طلبات المشاركة في «الأوكازيون الصيفي» -
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان مستجدات منظومة المخلفات -
محافظ الغربية ونواب المحلة يتفقدون أماكن مقترحة لتطوير المدينة -
تأجيل محاكمة 20 متهمًا في «فض اعتصام رابعة» إلى 2 أكتوبر -
محافظ القليوبية يزور مدير الأمن لتهنئته بالمنصب الجديد -
ضبط حالة غش بكفرالشيخ -
انتهاء امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء بدون شكاوى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«المصريين الاحرار» يهنئ المصريين بعيد الأضحي.. بداية أعياد الجمهورية الجديدة

Print
«المصريين الاحرار» يهنئ المصريين بعيد الأضحي.. بداية أعياد الجمهورية الجديدة «المصريين الاحرار» يهنئ المصريين بعيد الأضحي.. بداية أعياد الجمهورية الجديدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار


وجه الدكتور عصام خليل رئيس حزب «المصريين الأحرار»، رسالة تهنئة لكافة أعضاء وقيادات وهيئات الحزب في ربوع الجمهورية والخارج بحلول عيد الأضحى المبارك ،وقال خليل في بيان له: خالص التهنئات وأطيب الأماني بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على بلادنا وقائدها ومؤسساتها وجموع المصريين وإياكم بالخير واليمن والبركات.. نشهد عيدا مختلف حيث يكون مستهل الأعياد في الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح ، ويرسم ملامحها عموم الشعب يدا بيد مع القائد.

وأكد الحزب أنه جزءا لايتجزأ من النسيج المصري الذي يشهد ملحمة بطولة وفخر، شهود عيان على انتصارات ونجاحات لمشروعات قومية ورؤية ثاقبة لقيادة تجدر أن توجه لها تحية التقدير والاعتزاز، لم يدخر أحد جهدا في خدمة بلادة كلا في موقعه كنا وسنظل صف واحد مع الدولة المصرية أولا وأخيرا، فإن غاية آمال المصريين الأحرار تنفيذ شعاره «الوصول إلى اللي بنحلم بيها».
وقال البيان ان خروج مصر من شرنقة الأزمات إلى رحب الجمهورية الجديدة يفتح آفاق الأمل للارتقاء بالثقافة والفن وإعلاء قيمة التراث، والتجديد المواكب في كل المناحي، مضيفا أنه في ضوء مستجدات الساحة الداخلية والإقليمية والعالمية، نؤكد بأننا جميعا داعمين لقيادة مصر ومؤسساتها الوطنية في جميع ما يروه مناسباً من إجراءات حفاظا على الأمن القومي ومقدرات الأمة..

واضاف البيان: سنظل خادمين للوطن جاهدين بقدر الإمكانات المتاحة دون محاصصة أو بحث عن منافع لطالما كان بلادنا بخير فإننا بلغنا غاية الأهداف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تونس.. توافق مصري جزائري على دعم كامل لسعيد

تونس.. توافق مصري جزائري على دعم كامل لسعيد

طلاب الثانوية العامة بمصر الجديدة عن مستوى التفاضل صعب ولا سهل المهم إننا خلصنا 1

طلاب الثانوية العامة بمصر الجديدة عن مستوى التفاضل صعب ولا سهل المهم إننا خلصنا 1

مصرع عامل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج

مصرع عامل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج

المفتي: السيسي أدرك بفهمه العميق للدين ما تمثله أفكار الجماعات الإرهابية من خطر يهدد العالم

المفتي: السيسي أدرك بفهمه العميق للدين ما تمثله أفكار الجماعات الإرهابية من خطر يهدد العالم