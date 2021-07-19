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عبد الله جمعة يواصل التأهيل استعداداً لمواجهة المحلة

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عبد الله جمعة يواصل التأهيل استعداداً لمواجهة المحلة عبد الله جمعة يواصل التأهيل استعداداً لمواجهة المحلة

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واصل عبدالله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، برنامجه التأهيلي خلال مران اليوم الإثنين.

وأدى عبدالله جمعة بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق في صالة الجيمانيزيوم.

ويعاني عبدالله جمعة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة. ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

المصرى اليوم

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