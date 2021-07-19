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الإذاعة الإثيوبية: الملء الثاني لسد النهضة يكتمل في غضون دقائق

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الإذاعة الإثيوبية: الملء الثاني لسد النهضة يكتمل في غضون دقائق الإذاعة الإثيوبية: الملء الثاني لسد النهضة يكتمل في غضون دقائق

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ذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية، التي تديرها ، الإثنين، أن مرحلة الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ستكتمل في غضون دقائق.

كان الرئيس عبدالفتاح قد أكد خلال استقباله الأحد وانج يي، وزير خارجية الصين، موقف الثابت بالحفاظ على أمنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وذلك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الجميع بشكل عادل، وأوضح وزير خارجية الصين تفهم بلاده التام للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل لتلك القضية على نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف.

المصرى اليوم

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