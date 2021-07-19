الشيخ بندر بليلة في خطبة عرفة: من الإحسان الإيمان بالله ربًّا ومعبودًا.. وقدَر الله نافذ

قال: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد ويحافظ على نسيج المجتمع
قال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء، في خطبة عرفة اليوم: إن "من الإحسان الإيمانُ بالله ربًّا ومعبودًا، وقدَر الله نافذ وقضاؤه لا محالة نافذ".
وأضاف فضيلته: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد، ويحافظ على نسيج المجتمع.
فيديو | خطيب #يوم_عرفة: من الإحسان الإيمان بالله رباً ومعبوداً وقدر الله نافذ وقضائه لا محالة نافذ #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/8jcpT2ImGr— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 19, 2021