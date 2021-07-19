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الصحة العالمية: خطر احتجاز المصابين بـ«دلتا» في المستشفيات يزيد بنسبة 120%
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:44 مساءً
محافظ مطروح يتابع أعمال النظافة ورفع القمامة من مراكز المدن
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:44 مساءً
جامعة بنها: الدولة تستثمر في الشباب وتمكنهم من القيادة (صور)
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:44 مساءً
«تموين المنيا»: فحص طلبات المشاركة في «الأوكازيون الصيفي»
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:44 مساءً
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان مستجدات منظومة المخلفات
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:44 مساءً
محافظ الغربية ونواب المحلة يتفقدون أماكن مقترحة لتطوير المدينة
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:44 مساءً
تأجيل محاكمة 20 متهمًا في «فض اعتصام رابعة» إلى 2 أكتوبر
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:44 مساءً
محافظ القليوبية يزور مدير الأمن لتهنئته بالمنصب الجديد
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:44 مساءً
ضبط حالة غش بكفرالشيخ
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:44 مساءً
انتهاء امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء بدون شكاوى
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:44 مساءً
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بنت بمليون راجل.. هبة أول بنت بتبيع تين شوكي الصبح وبالليل أخصائية علاج طبيعي
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فيديو اليوم السابع
الاثنين 19 يوليو 2021 11:46 صباحاً
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