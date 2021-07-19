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مدير عام ري القناطر: علامات إرشادية وتوزيع للزوار على الحدائق منعًا للزحام خلال العيد

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مدير عام ري القناطر: علامات إرشادية وتوزيع للزوار على الحدائق منعًا للزحام خلال العيد مدير عام ري القناطر: علامات إرشادية وتوزيع للزوار على الحدائق منعًا للزحام خلال العيد

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تستقبل حدائق القناطر الخيرية صباح الغد الثلاثاء، زوارها من المواطنين من محافظات المنوفية والقاهرة والجيزة في أول أيام عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بالأجازة حيث انتهت أعمال صيانة الحدائق ونظافتها وتم التأكد من جاهزيتها الكاملة.

وقال المهندس أشرف درويش، مدير عام ري قناطر الدلتا، إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والمياه والصرف بكافة حدائق القناطر وتطوير حديقة «عفلة» في مساحة 14 فدان وتزويدها بالبحيرات والشلالات الصناعية وبرجولات ومقاعد ومشايات وألعاب ترفيهية، وتطوير وصيانة حدائق النخيل والنيل والبحيرة والمركز الثقافى

أكد مدير عام ري قناطر أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية بتوزيع أعداد الزائرين على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية منعا للزحام، ووضع علامات تحذيرية بمنع التجمعات والانتشار بأنحاء الحدائق، لافتا إلى أن رسوم دخول حدائق القناطر ستكون برسوم رمزية فمثلا حدائق بـ 5 جنيهات للفرد: وهى الجامع أمام سجن نساء بالقناطر وحدائق بـ 10 جنيهات للفرد وهى النخيل والتوفيقي «أ» والحديقة النموذجية «أ» وحديقة الياسمين وحديقة أبوأردان وحدائق بـ 20 جنيها للفرد وهى عفلة والمركز الثقافي والبحيرة والنيل وتستقبل الحدائق الزائرين من ٨ ص إلى ١١م بالإضافة لعمل ممشى أهل على فرعي النيل دمياط ورشيد.

أكد اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية رفع درجة الإستعداد في جميع الإدارات التابعة لها بمختلف القطاعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المدينة وربطها بالغرف الفرعية وغرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة، مشددا على رؤساء القرى بمتابعة الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتصدي بكل حسم لمواجهة التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية واتخاذ كل الإجراءات القانونية مع المخالفين.

المصرى اليوم

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