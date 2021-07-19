أخبار عاجلة

الصحة العالمية: خطر احتجاز المصابين بـ«دلتا» في المستشفيات يزيد بنسبة 120% -
محافظ مطروح يتابع أعمال النظافة ورفع القمامة من مراكز المدن -
جامعة بنها: الدولة تستثمر في الشباب وتمكنهم من القيادة (صور) -
«تموين المنيا»: فحص طلبات المشاركة في «الأوكازيون الصيفي» -
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان مستجدات منظومة المخلفات -
محافظ الغربية ونواب المحلة يتفقدون أماكن مقترحة لتطوير المدينة -
تأجيل محاكمة 20 متهمًا في «فض اعتصام رابعة» إلى 2 أكتوبر -
محافظ القليوبية يزور مدير الأمن لتهنئته بالمنصب الجديد -
ضبط حالة غش بكفرالشيخ -
انتهاء امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء بدون شكاوى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ القاهرة يحذر من استغلال إجازة العيد للبناء المخالف

Print
محافظ القاهرة يحذر من استغلال إجازة العيد للبناء المخالف محافظ القاهرة يحذر من استغلال إجازة العيد للبناء المخالف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن أي محاولة لاستغلال إجازة العيد للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع.

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى، مشددًا على رؤساء الأحياء اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مشيرا إلى محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفحم سيارة مطربة شهيرة .. والفنانة : «إدعولي حالتي حرجة»

تفحم سيارة مطربة شهيرة .. والفنانة : «إدعولي حالتي حرجة»

الصحة العالمية: خطر احتجاز المصابين بـ«دلتا» في المستشفيات يزيد بنسبة 120%

الصحة العالمية: خطر احتجاز المصابين بـ«دلتا» في المستشفيات يزيد بنسبة 120%

محافظ مطروح يتابع أعمال النظافة ورفع القمامة من مراكز المدن

محافظ مطروح يتابع أعمال النظافة ورفع القمامة من مراكز المدن

جامعة بنها: الدولة تستثمر في الشباب وتمكنهم من القيادة (صور)

جامعة بنها: الدولة تستثمر في الشباب وتمكنهم من القيادة (صور)