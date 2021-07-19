محافظ القاهرة يحذر من استغلال إجازة العيد للبناء المخالف

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قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن أي محاولة لاستغلال إجازة العيد للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع.

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى، مشددًا على رؤساء الأحياء اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مشيرا إلى محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.