ضبط 308 كجم لحوم منتهية الصلاحية وتحرير 327 محضرًا تموينيًا في المنوفية

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كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير 327 محضر تمويني خلال اليومين الماضيين ضمن الحملات التفتيشية الموسعة والتي قد شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة فى إطار إستعدادات المحافظة لإستقبال عيد الأضحى المبارك لإحكام الرقابة علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية السلع المعروضة والإلتزام بالأسعار المقررة حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم من التلاعب.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بأنه تم تحرير 148 محضر مخالفات مخابز و 179 محضر مخالفات أسواق، مشيراً بأنه تم تحرير محضر جنحة ضد صاحب هايبر ماركت بناحية طوخ طنبشا مركز بركة السبع لحيازته وعرضه للبيع لحوم منتهية الصلاحية وتم ضبط 36 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتحرر محضر جنحة ضد المدير المسئول عن الجمعية التعاونية بناحية بركة السبع لحيازته وعرضه للبيع لحوم مجمدة منتهية الصلاحية والتحفظ على 22 كجم لحوم.

وقد تم تحرير محضر جنحة ضد محل بدال تموينى بناحية شبرابتوش مركز تلا وذلك لتجميعه كمية من السكر التموينى قدرها 1.200 طن و700 كجم أرز تموينى أزيد من الرصيد المنصرف له لإعادة بيعها فى السوق السوداء بهدف التربح، كما تم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن مطعم لحوم بناحية شبين الكوم لحيازته لحوم مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى وضبط 250 كجم لحوم منتهيةالصلاحية، فيما تم تحرير محضرين ضد أصحاب محلات بقالة بناحية بركة السبع لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمى المقرر.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة خلال أجازة عيد الأضحى لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.