مدرب حراس الأهلى يكشف عن بديل الشناوى فى القلعة الحمراء

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أكد البلجيكي ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الأهلي، أن تألق محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء، ساهم بشكل كبير في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بنتيجة (3-0)، في نهائي البطولة أمس السبت.

وقال يانكون في تصريحات تلفزيونية: الجهاز الفني وضع البديل المناسب لتعويض غياب الشناوي خلال فترة تواجده بالأولمبياد عن طريق الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وأردف مدرب حراس مرمى الأهلي: "سيتم منح الفرصة لعلي لطفي للمشاركة في الدوري، والجهاز الفني يعلم بغياب محمد الشناوي ويعرف كيف سيتم تعويضه".

وأكد، الأهلي لا يحتاج لحارس جديد والموجودين يملكون الجودة التي تجعلهم الأفضل خلال المرحلة المقبلة، والفريق لا يحتاج حراس جدد في وجود الشناوي ولطفي وشوبير وحمزة علاء.

وزاد: "الشناوي مجتهد ويعمل على نفسه بشكل جيد، وخطأه في مباراتي سموحة وبيراميدز لم يؤثر عليه، ولن نفتقد وجوده في المباريات القادمة، لأننا نمتلك حراس مميزين مثل علي لطفي ومصطفى شوبير.

وأشار: "لم يكن التتويج سهل أمام الزمالك الموسم الماضي لأن البطولة جاءت بعد غياب 7 سنوات، ثم قدمنا بعد التتويج أداء جيدا، وكان علينا التأكد بأحقيتنا بالبطولة، وكنا نحتاج أن نواصل على القمة".

وشدد مدرب حراس الأهلي: "الشناوي مجتهد ويعمل على نفسه بشكل جيد،، وقدم موسم رائع العام الماضي ويأكد على ذلك للموسم الثاني على التوالي بنفس الإصرار والمجهود".

وتابع: "اللاعب مثل الفريق، من الممكن أن يقدم موسم جيد وأن يتراجع الموسم الذي يليه، الشناوي مستمر بنفس مستواه، إذا لم يكن لديك حارس مميز لن تنتصر مثلما فعل دوناروما مع إيطاليا في اليورو.

وشدد مدرب حراس الأهلي على أن الشناوي لم يشارك في نهائي دوري الأبطال مصابًا، مضيفا: ما عانى منه الحارس الدولي لم يعوقه عن المشاركة، فقط كانت هناك تحذيرات من تصويب الكرة.