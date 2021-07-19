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محافظ المنيا يوجه بفتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين بالمجان

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محافظ المنيا يوجه بفتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين بالمجان محافظ المنيا يوجه بفتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين بالمجان

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وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بفتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحي، مع الحفاظ على التباعد، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشدد المحافظ على القيام بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالحدائق والمتنزهات، خلال فترة الاحتفالات، وتحرير محاضر للمخالفين للإجراءات الوقائية.

وشكل المحافظ غرف عمليات بجميع الوحدات المحلية للمدن والمراكز والقرى لمتابعة صلاة عيد الأضحى والاحتفالات، ورصد المخالفات خلال إجازة العيد.

المصرى اليوم

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