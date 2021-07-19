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تعرف على مواعيد عمل فروع شركات المحمول خلال أيام العيد

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تعرف على مواعيد عمل فروع شركات المحمول خلال أيام العيد تعرف على مواعيد عمل فروع شركات المحمول خلال أيام العيد

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أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتكون كالتالي:

أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢١):

أجازة رسمية لكافة نقاط البيع ومراكز الخدمة الخاصة بالشركات عدا المتواجدة بالمراكز التجارية والمولات.

اعتباراً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (يوم الأربعاء الموافق ٢١ يوليو ٢٠٢١):

يتم التعامل مع الجمهور في كافة نقاط البيع الخاصة بالشركات ومراكز الخدمة التابعة لها طبقًا للمواعيد المحددة مسبقًا وهي:

  • طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

  • يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

  • يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

المصرى اليوم

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