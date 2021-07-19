تعرف على مواعيد عمل فروع شركات المحمول خلال أيام العيد

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتكون كالتالي:

أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢١):

أجازة رسمية لكافة نقاط البيع ومراكز الخدمة الخاصة بالشركات عدا المتواجدة بالمراكز التجارية والمولات.

اعتباراً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (يوم الأربعاء الموافق ٢١ يوليو ٢٠٢١):

يتم التعامل مع الجمهور في كافة نقاط البيع الخاصة بالشركات ومراكز الخدمة التابعة لها طبقًا للمواعيد المحددة مسبقًا وهي:

طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.