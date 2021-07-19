محافظ القليوبية يتابع الحملة المكبرة لإزالة تراكمات القمامة بشوارع شرق شبرا الخيمة

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قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء الأحد، بجولة ليلية بحي شرق شبرا الخيمة لاستكمال الحملة المكبرة التي شنها حي شرق شبرا الخيمة لإزالة تراكمات القمامة بشوارع الحي، وذلك باستخدام معدات حي شرق وغرب شبرا الخيمة وعدد من المدن المجاورة وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة أولا بأول، وذلك بمشاركة اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبر الخيمة، واللواء هشام رفعت رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وقال بيان صحفي، الاثنين، إن الحملة شارك فيها أكثر من 10 سيارات حمولة 4 طن وعدد 3 سيارات حاوية كبيرة حمولة 30 طن وذلك لإزالة أكثر من 2000 طن قمامة، وستستمرعلي مدار الأيام المقبلة، لإزالة كل التراكمات لتكون شوارع مدينة شبرا الخيمة خالية من أي تراكمات وتجمعات للقمامة.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لإزالة أي تراكمات بشوارع حي شرق شبرا الخيمة خاصة شارع 15 مايو وشارع 135، واستعادة المظهر الحضاري عن طريق إنارة وتشجير المناطق التي يتم إزالة تراكمات القمامة منها، مشيرا أن المحافظة بصدد التعاقد مع متعهدين وشركات نظافة لتفعيل منظومة الجمع السكني في مدينة شبرا الخيمة سواء حي شرق أو غرب.

وتابع المحافظ خلال الحملة أعمال رفع التراكمات، مشددا على ضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ خطة المحافظة لإزالة جميع التراكمات ومضاعفة عدد السيارات المشاركة بالحملة، موجها بزيادة عدد النوبتجيات والعمل على مدار 24 ساعة ومنع الإجازات الرسمية أيام عيد الاضحى المبارك، لمنع ظهور أي تراكمات بالشوارع، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة وإلزامهم بالاشتراك مع المتعهدين وتفعيل منظومة الجمع السكني ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو وتحويل أي مخالف إلى النيابة العسكرية، ليتم الردع العام.