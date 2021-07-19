خلال العيد.. توزيع 10 عجول أضاحي على الفئات الأولى بالرعاية بالقليوبية

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صرح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان بأن الجمعية، أنه سيتم ذبح (10) عجول بلدى خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة وذلك تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأشار مدير الجمعية، بأن عملية التوزيع ستشمل مراكز ومدن المحافظة عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سيتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.

وأوضح أن الجمعية قد أطلقت مشروع صك الأضحية من الأورمان سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية للمساهمة في إدخال الفرحة على المضحى والتأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وتفعيل المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكنية.