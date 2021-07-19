افتتاح ميدان «ستار فيش» بمدينة شرم الشيخ

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افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ميدان ستار فيش بمنطقة مطلع الهضبة بمدينة شرم الشيخ ،وشارك في الإفتتاح الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وعدد من القادة التنفيذيين بالمحافظة.

والميدان يضم احد المجسمات الفنية الرائعة والتى تتناسب مع الطبيعة البحرية لمدينة السلام وقد تكلف حوالى مليون جنية مصرى تبرع من أحد رجال الإعمال والذى يستعد لإقامة مجموعة مطاعم راقية المستوى بمدينتى شرم الشيخ وطور سيناء.

وصرح المحافظ انه يساند مثل هذة المبادرات والتى يقوم بها عدد من المستثمرين والتى تساهم في إضافة لمسات جمالية مما يزيد المدينة جمالا فوق جمالها ويظهرها بصورة حضارية امام زائريها من كافة الجنسيات كما ان الميدان يعتبر هدية إلى اهالى المدينة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.