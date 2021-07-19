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محافظ القليوبية يكلف بتجهيز المجازر وتكثيف الحملات خلال عيد الأضحى

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محافظ القليوبية يكلف بتجهيز المجازر وتكثيف الحملات خلال عيد الأضحى محافظ القليوبية يكلف بتجهيز المجازر وتكثيف الحملات خلال عيد الأضحى

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تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، جاهزية المجازر الحكومية المتواجدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتأكد من إنتظام سير العمل بها، إستعداداً لإستقبال المواطنين لذبح الأضاحى بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد «الهجان »في بيان صحفي الإثنين، على ضرورة توافر الصرف الصحي والمياه الجارية ومصادر للكهرباء بديله في حاله حدوث إنقطاع للكهرباء داخل المجازر حفاظاً على سلامة اللحوم من إرتفاع درجة حرارة الجو أثناء عمليات الذبح، مشددا على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري لتوفير مستلزمات عملية الذبح داخل المجز، وصيانة الأختام المستخدمة فى ختم اللحوم، وتوفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم.

كما شدد المجافظ على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح وآثاره من الدماء وروث الحيوانات، فضلاً عن إجراء اعمال التعقيم داخل المجازر ومحيطه الخارجي قبل وبعد عمليات الذبح، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر حفاظاً على سلامة الجميع.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بالمرور على الشوارع الرئيسية والفرعية كلاً فى نطاقه للتأكد من عدم إقامه شوادر لذبح وبيع اللحوم بالمخالفة وتوقيع الغرامات المالية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مناشدا المواطنين الإلتزام بذبح الأضاحى بالمجازر، وعدم الذبح أمام المنازل بالشوارع لضمان سلامة اللحوم والحد من التلوث البيئي وانتشار الأمراض والأوبئة.

وأكد أنه سيتم تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالمراكز لإستقبال الشكاوى والعمل على حلها فورا على تليفون واستقبال شكاوى المواطنين وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم ( 01002782373) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب ((01119992624- -01555573040).

المصرى اليوم

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