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مسح تناسلي وتلقيح اصطناعي لـ6 آلاف رأس ماشية لتحسين السلالات المحلية بالشرقية

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مسح تناسلي وتلقيح اصطناعي لـ6 آلاف رأس ماشية لتحسين السلالات المحلية بالشرقية مسح تناسلي وتلقيح اصطناعي لـ6 آلاف رأس ماشية لتحسين السلالات المحلية بالشرقية

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أعلن اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، قيام المديرية خلال شهر يونيو الماضي بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ5 آلاف و243 رأس ماشية، وإجراء التلقيح الإصطناعي لـ 876 رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية، بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية، وتحسين المستويات الإنتاجية، وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة حريصة على تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية، لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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