وزير النقل: دخول أبراج القوصية وطما الرئيسى وإشارات مشطا الثانوى في الخدمة

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أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، دخول برج القوصية بمحافظة أسيوط في الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف أسيوط بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة «4 SILL».

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (15 برجا رئيسيا و24 برجا ثانويا و86 مزلقانا)، ونسبة تنفيذ المشروع بلغت 76.5% حيث تقوم الشركة بأعمال التشطيبات والتركيبات لـ6 أبراج على التوازي بمراحل متفاوتة، مضيفا أن برج القوصية بأسيوط هو تاسع برج رئيسى تم دخوله في الخدمة بعد أبراج (أبوقرقاص– مغاغة– الروضة– بنى مزار- ملوى– مطاى- سمالوط) بمحافظة المنيا وبرج ديروط بمحافظة أسيوط، لافتا إلى أن برج القوصية بأسيوط والمنطقة الأتوماتيكية بطول 13 كم تتحكم في 54 سيمافور ضوئي و3 مزلقانات تعمل أتوماتيكيا و12 موتور تحويلة و69 تراك كهربى– مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى القوصية وديروط ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 121 كم من إجمالي 250 كم.

وأشار وزير النقل إلى دخول برج إشارات طما الرئيسى وبرج إشارات مشطا الثانوى في الخدمة، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى بطول 180 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل امان المستوي الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم)، حيث تم دخول المنطقة بطول 18 كم و9 مزلقانات.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (17 برجا رئيسيا و٣ أبراج ثانوية و٦٠ مزلقانا)، وبذلك يكون تم حتى الآن دخول 5 أبراج إشارات رئيسية وبرج ثانوى وهي (جزيرة شندويل– المراغة– طهطا بلصفورة– طما- مشطا) بطول 55 كم من إجمالى 180 كم ودخول ٢٠ مزلقانا من إجمالى 60 مزلقان، لافتا إلى أن برج إشارات طما الرئيسى وبرج إشارات مشطا الثانوى يتحكم في 75 سيمافور ضوئي و35 موتور تحويلة و126 دائرة تراك كهربى.

ولفت الوزير إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط بنى سويف/ أسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث، ما يؤدي إلى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة في سلامة وأمن مسير القطارات ويسهم هذا في تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، مضيفا أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة لافتا إلى أنه جاري تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.