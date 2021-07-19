أخبار عاجلة

الصحة العالمية: خطر احتجاز المصابين بـ«دلتا» في المستشفيات يزيد بنسبة 120% -
محافظ مطروح يتابع أعمال النظافة ورفع القمامة من مراكز المدن -
جامعة بنها: الدولة تستثمر في الشباب وتمكنهم من القيادة (صور) -
«تموين المنيا»: فحص طلبات المشاركة في «الأوكازيون الصيفي» -
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان مستجدات منظومة المخلفات -
محافظ الغربية ونواب المحلة يتفقدون أماكن مقترحة لتطوير المدينة -
تأجيل محاكمة 20 متهمًا في «فض اعتصام رابعة» إلى 2 أكتوبر -
محافظ القليوبية يزور مدير الأمن لتهنئته بالمنصب الجديد -
ضبط حالة غش بكفرالشيخ -
انتهاء امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء بدون شكاوى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

عودة زوجة رئيس هايتي الراحل بعد تلقيها العلاج في فلوريدا الأمريكية

Print
عودة زوجة رئيس هايتي الراحل بعد تلقيها العلاج في فلوريدا الأمريكية عودة زوجة رئيس هايتي الراحل بعد تلقيها العلاج في فلوريدا الأمريكية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت مارتين مويس، زوجة رئيس هايتي الراحل، جوفينيل مويس، إلى البلاد بعد خروجها من مستشفى في ميامي في ولاية فلوريد الأمريكية.

وحسب وكالة أسوشيتد برس عند وصول مارتين إلى مطار بورت أو برنس كانت مرتدية سترة واقية من الرصاص فوق ملابسها ورباطًا على ذراعها اليمنى ومحاطة بحراسات مشددة، واستقبلها رئيس وزراء هايتي المؤقت، كلود جوزيف، ومسؤولون آخرون.

وعبرت مارتين مويس في تغريدة عن امتنانها للدعم الذي تلقته خلال فترة تعافيها، مشيرة إلى أنها ما زالت لا «تصدق» بأن زوجها قد رحل، قائلة إن «هذا الألم لن يمر أبدًا».

وقالت في تغريدة على موقع تويتر: «شكراً لكل من ساعدني في الدعاء من أجل عودتي إلى الحياة».

وأضافت مارتين مويس: «ما زلت لا أصدق أن زوجي قد ذهب على هذا النحو أمام عيني دون أن يقول كلمة أخيرة لي، هذا الألم لن يمر أبدًا.»

وأصيبت مارتن مويس بجروح خطيرة بعد أن داهمت مجموعة من المسلحين منزلها في 7 يوليو وقتلوا زوجها الرئيس الهايتي. واعتقلت السلطات الهايتية 20 شخصًا على صلة بالحادث، من بينهم مواطنان أمريكيان من أصل هايتي.

وأعلن مسؤولون في حكومة هايتي أن جنازة جوفينيل مويس ستقام في 23 يوليو ومن المتوقع أن تحضر زوجته مراسم الجنازة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفحم سيارة مطربة شهيرة .. والفنانة : «إدعولي حالتي حرجة»

تفحم سيارة مطربة شهيرة .. والفنانة : «إدعولي حالتي حرجة»

الصحة العالمية: خطر احتجاز المصابين بـ«دلتا» في المستشفيات يزيد بنسبة 120%

الصحة العالمية: خطر احتجاز المصابين بـ«دلتا» في المستشفيات يزيد بنسبة 120%

محافظ مطروح يتابع أعمال النظافة ورفع القمامة من مراكز المدن

محافظ مطروح يتابع أعمال النظافة ورفع القمامة من مراكز المدن

جامعة بنها: الدولة تستثمر في الشباب وتمكنهم من القيادة (صور)

جامعة بنها: الدولة تستثمر في الشباب وتمكنهم من القيادة (صور)