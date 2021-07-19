عودة زوجة رئيس هايتي الراحل بعد تلقيها العلاج في فلوريدا الأمريكية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت مارتين مويس، زوجة رئيس هايتي الراحل، جوفينيل مويس، إلى البلاد بعد خروجها من مستشفى في ميامي في ولاية فلوريد الأمريكية.

وحسب وكالة أسوشيتد برس عند وصول مارتين إلى مطار بورت أو برنس كانت مرتدية سترة واقية من الرصاص فوق ملابسها ورباطًا على ذراعها اليمنى ومحاطة بحراسات مشددة، واستقبلها رئيس وزراء هايتي المؤقت، كلود جوزيف، ومسؤولون آخرون.

وعبرت مارتين مويس في تغريدة عن امتنانها للدعم الذي تلقته خلال فترة تعافيها، مشيرة إلى أنها ما زالت لا «تصدق» بأن زوجها قد رحل، قائلة إن «هذا الألم لن يمر أبدًا».

وقالت في تغريدة على موقع تويتر: «شكراً لكل من ساعدني في الدعاء من أجل عودتي إلى الحياة».

وأضافت مارتين مويس: «ما زلت لا أصدق أن زوجي قد ذهب على هذا النحو أمام عيني دون أن يقول كلمة أخيرة لي، هذا الألم لن يمر أبدًا.»

وأصيبت مارتن مويس بجروح خطيرة بعد أن داهمت مجموعة من المسلحين منزلها في 7 يوليو وقتلوا زوجها الرئيس الهايتي. واعتقلت السلطات الهايتية 20 شخصًا على صلة بالحادث، من بينهم مواطنان أمريكيان من أصل هايتي.

وأعلن مسؤولون في حكومة هايتي أن جنازة جوفينيل مويس ستقام في 23 يوليو ومن المتوقع أن تحضر زوجته مراسم الجنازة.