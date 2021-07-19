نوال الزغبي عن تعرضها للتسمم بأحد الفنادق: «بلشت حسّ بأوجاع في المعدة»

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نفت الفنانة نوال الزغبي المعلومات المُتداولة حول تعرضها للتسمم أثناء إقامتها داخل أحد الفنادق السورية.

وقالت «الزغبي»، عبر تغريدة بـ«تويتر»: «قرأت أخبار عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق في صيدنايا.. وهيدا الشئ للأمانة مش حقيقي أبداً وتداوله بها الصيغة مؤذي».

وتابعت: «الحقيقة أني حتى قبل ما أوصل على الأوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن.. هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح».

كانت الفنانة قد أحيت حفلًا غنائيًا، الجمعة الماضي، في العاصمة السورية دمشق، بعد سنوات من الغياب عن إقامة الحفلات في سوريا.

وبعد إنهائها الحفل الغنائي، نقلت العديد من المواقع الفنية اللبنانية خبر تسمم نوال الزغبي ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج السريع.

وكشفت الفنانة تطورات حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى، وقالت عبر تغريدة بعد الحفل لطمأنة جمهورها: «الحمد لله.. صرت أحسن ومرقت على خير.. خرجت من المستشفى.. شكرًا لكل شخص أطمن عني.. بحبكن كتير».

وتستعد الفنانة نوال الزغبي إلى إطلاق ألبومها الغنائي الجديد، تحت عنوان «عكس الطبيعة»، ويتضمن 4 أغنيات، من بينها أغنيتين باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية.