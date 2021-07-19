أخبار عاجلة

أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية -
بدء طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العرب 2021 غداً -
"زُهى الطائف".. نزهة فريدة تستمتع بها العائلة في "صيف السعودية" -
رومانيا تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية -
بين الضباب واعتدال الأجواء.. متنزّه الفقرة متنفس لأهالي المدينة وزوّارها -
إعادة أكثر من 7 آلاف رأس ضأن مصابة بحمى القلاعية من ميناء جدة -
"التجارة" تضبط 10 أطنان من الكرمبو مخلوطاً بزيت السيارت في "نكاسة مكة" -
نائبة السفير البريطاني الجديدة تباشر عملها في الرياض.. خبرة 20 عاماً في بناء السلام -
"التجارة" تضبط مستودعًا مخالفًا في الرياض يغش المنظفات والكمامات -
تونس.. توافق مصري جزائري على دعم كامل لسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

استطلاع رأي.. غالبية اليابانيين يتوقعون دورة أولمبية مليئة بالمخاطر

Print
استطلاع رأي.. غالبية اليابانيين يتوقعون دورة أولمبية مليئة بالمخاطر استطلاع رأي.. غالبية اليابانيين يتوقعون دورة أولمبية مليئة بالمخاطر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أظهر استطلاع قبل 4 أيام من انطلاق أولمبياد طوكيو، أن ثلثي الشعب الياباني لا يعتقد أنه يمكن للبلاد استضافة ألعاب آمنة وسط جائحة .


وعبر 68% من المشاركين في الاستطلاع عن شكوكهم في إمكانية نجاح المنظمين في احتواء انتشار فيروس كورونا، بينما قال 55% إنهم يعارضون إقامة الألعاب.

وأيّد ثلاثة أرباع المشاركين في استطلاع عبر الهاتف، والبالغ عددهم 1444 شخصا، قرار إقامة الألعاب دون أي حضور للمشجعين، وفقا لما نشرته صحيفة أساهي المحلية.

ومع زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19، اضطرت إلى إعلان حالة الطوارئ وسط مخاوف أن تتسبب الألعاب في زيادة حالات الإصابة في ظل حضور الآلاف من الرياضيين والمسؤولين والصحفيين إلى طوكيو.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إنه يأمل أن يرحب الشعب الياباني بالألعاب بمجرد أن تبدأ المنافسات، ومع بدء الرياضيين اليابانيين حصد الميداليات.

وتقام الألعاب من 23 يوليو الجارى وحتى الثامن من أغسطس المقبل.

وكشف مسؤولو الألعاب يوم الأحد عن أول حالة إصابة بكوفيد-19 بين الرياضيين في القرية الأولمبية في طوكيو، حيث من المنتظر أن يقيم حوالي 11 ألف رياضي خلال الألعاب.

ومنذ الثاني من يوليو تموز، أعلن المنظمون وجود 58 حالة إيجابية بكوفيد-19 بين الرياضيين والمسؤولين والصحفيين.

وإذا حدث أي انتشار للعدوى على نطاق واسع في القرية الأولمبية فإن المنافسات ستتأثر لأنه لن يكون بوسع المصابين أو المخالطين المشاركة.

وأكد مسؤولو الأولمبياد والمنظمون وجود خطط طوارئ للتعامل مع إصابة وعدوى الرياضيين، واضطر ستة رياضيين من فريق ألعاب القوى البريطاني، إلى جانب اثنين من الطاقم، للدخول في العزل بعد إيجابية حالة شخص بكوفيد-19 كان معهم على نفس الطائرة المتجهة إلى اليابان.

وقال كوجي وادا الأستاذ في جامعة طوكيو الدولية للصحة والرعاية والمستشار للحكومة في الأمور المتعلقة بفيروس كورونا "حضر الكثير من الرياضيين احتفالات أو تكريمات قبل الذهاب إلى طوكيو من أجل تشجيعهم أو تحيتهم، لذا تكون هناك مخاطرة بإصابتهم بالعدوى في بلادهم.

وتأتي الزيادة الأخيرة في أعداد المصابين بعد أربع موجات سابقة وكانت أخطرها في يناير كانون الثاني. وبلغ عدد المصابين الجدد بكوفيد-19 في طوكيو يوم السبت 1410 حالة، وهو أكبر عدد منذ بدء العام الجاري، واجتاز حاجز المصابين ألف حالة لخمسة أيام متتالية.

وتأتي معظم هذه الإصابات لأعمار صغيرة، حيث نجحت اليابان في تطعيم أغلب كبار السن بجرعة واحدة على الأقل، رغم واقع حصول 32 بالمئة فقط من إجمالي عدد السكان على جرعة لقاح واحدة.

ومع قرب انطلاق الألعاب، فرضت طوكيو قيودا على طرق السفر، وخصصت بعض الحارات لمسؤولي الأولمبياد والرياضيين والصحفيين خلال رحلات التنقل بين مواقع الألعاب.

ورفعت سلطات النقل أيضا رسوم المرور بمقدار ألف ين (9.08 دولار) على المركبات الخاصة التي تستخدم الطرق السريعة الواقعة في المدينة في محاولة للحد من الزحام خلال المنافسات الأولمبية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شكري: نحاول مساعدة لبنان في الخروج من أزمته ونتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت

شكري: نحاول مساعدة لبنان في الخروج من أزمته ونتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة