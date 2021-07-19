أخبار عاجلة

أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية -
بدء طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العرب 2021 غداً -
"زُهى الطائف".. نزهة فريدة تستمتع بها العائلة في "صيف السعودية" -
رومانيا تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية -
بين الضباب واعتدال الأجواء.. متنزّه الفقرة متنفس لأهالي المدينة وزوّارها -
إعادة أكثر من 7 آلاف رأس ضأن مصابة بحمى القلاعية من ميناء جدة -
"التجارة" تضبط 10 أطنان من الكرمبو مخلوطاً بزيت السيارت في "نكاسة مكة" -
نائبة السفير البريطاني الجديدة تباشر عملها في الرياض.. خبرة 20 عاماً في بناء السلام -
"التجارة" تضبط مستودعًا مخالفًا في الرياض يغش المنظفات والكمامات -
تونس.. توافق مصري جزائري على دعم كامل لسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

استمرار غياب وليد سليمان عن مواجهة البنك الأهلي

Print
استمرار غياب وليد سليمان عن مواجهة البنك الأهلي استمرار غياب وليد سليمان عن مواجهة البنك الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تأكد استمرار غياب وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلي عن مباراة فريقه القادمة ضد البنك الأهلي، المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الخامسة والعشرين بالدوري، بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي حرمته من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا ومباريات الفريق الأحمر الأخيرة بالدوري.

ويواصل سليمان أداء برنامجه التأهيلي بعد عودة الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية، عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد الانتهاء من خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بعدما استغل تواجده بالمغرب رفقة بعثة الأهلي في استكمال برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبوعبلة.

وحصل الأهلي على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب عودة البعثة من المغرب والتتويج باللقب الأفريقي العاشر على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، وينتظر أن يعود الفريق لاستئناف التدريبات غدا الثلاثاء على ملعب مختار التتش.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفحم سيارة مطربة شهيرة .. والفنانة : «إدعولي حالتي حرجة»

تفحم سيارة مطربة شهيرة .. والفنانة : «إدعولي حالتي حرجة»

الصحة العالمية: خطر احتجاز المصابين بـ«دلتا» في المستشفيات يزيد بنسبة 120%

الصحة العالمية: خطر احتجاز المصابين بـ«دلتا» في المستشفيات يزيد بنسبة 120%

محافظ مطروح يتابع أعمال النظافة ورفع القمامة من مراكز المدن

محافظ مطروح يتابع أعمال النظافة ورفع القمامة من مراكز المدن

جامعة بنها: الدولة تستثمر في الشباب وتمكنهم من القيادة (صور)

جامعة بنها: الدولة تستثمر في الشباب وتمكنهم من القيادة (صور)