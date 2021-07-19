استمرار غياب وليد سليمان عن مواجهة البنك الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تأكد استمرار غياب وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلي عن مباراة فريقه القادمة ضد البنك الأهلي، المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الخامسة والعشرين بالدوري، بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي حرمته من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا ومباريات الفريق الأحمر الأخيرة بالدوري.

ويواصل سليمان أداء برنامجه التأهيلي بعد عودة الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية، عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد الانتهاء من خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بعدما استغل تواجده بالمغرب رفقة بعثة الأهلي في استكمال برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبوعبلة.

وحصل الأهلي على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب عودة البعثة من المغرب والتتويج باللقب الأفريقي العاشر على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، وينتظر أن يعود الفريق لاستئناف التدريبات غدا الثلاثاء على ملعب مختار التتش.