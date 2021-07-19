أخبار عاجلة

أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية -
بدء طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العرب 2021 غداً -
"زُهى الطائف".. نزهة فريدة تستمتع بها العائلة في "صيف السعودية" -
رومانيا تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية -
بين الضباب واعتدال الأجواء.. متنزّه الفقرة متنفس لأهالي المدينة وزوّارها -
إعادة أكثر من 7 آلاف رأس ضأن مصابة بحمى القلاعية من ميناء جدة -
"التجارة" تضبط 10 أطنان من الكرمبو مخلوطاً بزيت السيارت في "نكاسة مكة" -
نائبة السفير البريطاني الجديدة تباشر عملها في الرياض.. خبرة 20 عاماً في بناء السلام -
"التجارة" تضبط مستودعًا مخالفًا في الرياض يغش المنظفات والكمامات -
تونس.. توافق مصري جزائري على دعم كامل لسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الإسكان: «المركزي للتعمير» ينفذ مشروعات باستثمارات 21.7 مليار جنيه بسيناء منذ 7 سنوات

Print
الإسكان: «المركزي للتعمير» ينفذ مشروعات باستثمارات 21.7 مليار جنيه بسيناء منذ 7 سنوات الإسكان: «المركزي للتعمير» ينفذ مشروعات باستثمارات 21.7 مليار جنيه بسيناء منذ 7 سنوات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، ممثلاً في جهاز تعمير سيناء، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح ، وحتى الآن، يتولى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بسيناء، ومحور قناة السويس، باستثمارات 21.7 مليار جنيه، منها مشروعات جارٍ تنفيذها باستثمارات 6 مليارات جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية سيناء.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن وزارة الإسكان تضع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بسيناء على رأس أولوياتها، تماشيًا مع استراتيجية تنمية سيناء، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم في تحسين جودة الطرق والخدمات المُقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في سيناء، بما يُحسن مستوى المعيشة للأهالى ويُوفر احتياجاتهم من الغذاء، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والسكان للعمل والإقامة الدائمة بسيناء.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تتضمن المشروعات المُدرجة بخطة الجهاز في العام المالي الحالي 2021 / 2022، لتنمية سيناء، تنفيذ 4 مشروعات بمركز ومدينة الشيخ زويد، بتكلفة 43 مليون جنيه، في مجالات توصيل التيار الكهربائى للقرى لخدمة أهالى المركز والمدينة، وإنارة الطرق، ومياه الشرب، والإسكان البدوى، حيث تم تركيب 3 أكشاك كهربائية بالمحولات قدرة 500 ك.ف.أ بالمشتملات، بتكلفة 2.1 مليون جنيه وتم توريدها وتركيبها خلال شهر يوليو الجارى لدعم التيار الكهربائى بمدينة الشيخ زويد.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير: جارٍ طرح وإسناد تنفيذ 7 محطات تحلية، وحفر بئر سطحى لكل محطة، لخدمة 7 مدارس، بتكلفة تقديرية 4 ملايين جنيه، لتحسين خدمة مياه الشرب لطلاب هذه المدارس، وكذا مشروع إنارة 19 كم من الطريق الدولى (من مدينة الشيخ زويد حتى رفح بطول 11 كم- من مدينة الشيخ زويد حتى الشلاق بطول 8 كم)، بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه، لدعم الناحية الأمنية بالمدينة، ولمرتادي الطريق الدولي الساحلي، بالإضافة إلى مشروع إنشاء 25 منزلاً بدوياً بقرى الشيخ زويد (الظهير – أبوطويلة)، بتكلفة تقديرية 12 مليون جنيه، لتوفير المسكن المناسب لعادات وتقاليد الأهالى بهذه القرى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المفتي: السيسي أدرك بفهمه العميق للدين ما تمثله أفكار الجماعات الإرهابية من خطر يهدد العالم

المفتي: السيسي أدرك بفهمه العميق للدين ما تمثله أفكار الجماعات الإرهابية من خطر يهدد العالم

السيسي: مصر متمسكة بحقوقها بمياه النيل

السيسي: مصر متمسكة بحقوقها بمياه النيل

والد الطفلة الفلسطينية «بيان» يكشف كواليس استجابة السيسي لحالتها

والد الطفلة الفلسطينية «بيان» يكشف كواليس استجابة السيسي لحالتها

السيسي يعرب عن اهتمام مصر بتطوير التعاون مع التشيك في إطار تجمع دول فيشجراد

السيسي يعرب عن اهتمام مصر بتطوير التعاون مع التشيك في إطار تجمع دول فيشجراد