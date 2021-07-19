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شعراوي: 120 ألف وصلة صرف للأسر الأولى بالرعاية بـ600 مليون جنيه العام المالي الحالي

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شعراوي: 120 ألف وصلة صرف للأسر الأولى بالرعاية بـ600 مليون جنيه العام المالي الحالي شعراوي: 120 ألف وصلة صرف للأسر الأولى بالرعاية بـ600 مليون جنيه العام المالي الحالي

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أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف تنفيذ 120 ألف وصلة منزلية للصرف الصحى خلال العام المالى الحالى باعتماد 600 مليون جنيه، وذلك للأسر الاكثر احتياجا فى مختلف المحافظات، وذلك فى إطار جهود الدولة لترسيخ العدالة الإجتماعية، ومساندة وتمكين الاسر الفقيرة، خاصة فى القرى الاكثر احتياجأً.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية الإثنين، إن الوزارة تنفذ مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الاولى بالرعاية فى المناطق الاكثر احتياجاً للإستفادة من مشروعات الصرف الصحى التى تم تنفيذها بالقرى والمراكز ولا يتم الإستفادة منها لعدم قدرة الأسر على الربط على هذه المشروعات، وبالتالى لا يتم الاستفادة من الإستثمارات التى تنفقها الدولة على هذه المشروعات.

وأشار «شعراوي»، إلى انتهاء الوزارة من تنفيذ 85 ألف وصلة منزلية بعدد 106 قرية لخدمة حوالى 850 الف مواطن، موضحاً أنه فى ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فإن الشركة تتولى تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين وبما لا يزيد عن 40 جنيه كقسط شهرى لكل مشترك.

وأضاف أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزى تستخدم متحصلاته كصندوق دوار فى تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية فى باقى القرى والمراكز.

المصرى اليوم

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