بميزانية 45 ألف دولار .. الجامعة اليابانية توقع اتفاقية للاستفادة من زيت الجوجوبا الذهبي المصري

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قال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة وقعت اتفاقية تعاون مع احدى الشركات اليابانية بميزانية تصل إلى 45 ألف دولار، وذلك لإجراء أبحاث تطبيقية وتصنيع منتجات صناعية من زيت نبات الجوجوبا الطبيعية والتى يتم زراعتها في الصحراء المصرية.

وأشار الدكتور محسن غالي، مساعد نائب رئيس الجامعة للبحوث ومدير المشروع، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعة والشركات الصناعية اليابانية وتعظيم الفائدة من زيت الجوجوبا المصري والمعروف بزيت الجوجوبا الذهبي، وذلك لما يتميز به هذا النوع من الزيوت من نشاط بيولوجي هام يساعد في الشفاء من الجروح، بالإضافة إلى استخدامه الفعال في مستحضرات التجميل.

وأضاف أنه وبالرغم من وجود العديد من المنتجات الطبية التي يدخل في مكوناتها زيت الجوجوبا الا انه لم يتم استغلاله الاستغلال الكامل حتى الآن خاصة في المجالات الصناعية المختلفه، ولعل هذا السبب ما دعي الشركة اليابانية وممثلها في الشرق الأوسط إلى السعي إلى إجراء بحوث تطبيقية وحتى الوصول إلى منتجات صناعية مصريه جديده يساعد في تسويقها الشركة اليابانية دوليا.