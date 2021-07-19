صحة الإسكندرية: تطهير الحدائق والمنتزهات وساحات الصلاة استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

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قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بدأت السبت تنفيذ خطة العمل لتطهير الحدائق والمنتزهات وساحات الصلاة وأماكن الذبح خلال عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت الفرق التابعة لإدارة مكافحات ناقلات الأمراض بتطهير تلك الأماكن بهدف مكافحة البعوض والذباب والقوارض بها ومنع انتشارها وتكاثرها.

وأوضح «السقعان» في تصريحات صحفية الاثنين، انه تم تطهير قلعة قايتباى وميدان المساجد بمنطقة بحرى، كما تم تطهير حدائق الشلالات وميدان محطة مصر بما يتصل به من شوارع وحواري وأزقة، وستقوم الفرق في الأيام التالية بتطهير حدائق المنشية ومنطقة جرين بلازا حدائق المعمورة والمنتزة وانطونيادس والنزهة وعمود السوارى وعدد من المنتزهات والأماكن المفتوحة، كما سيتم تطهير المجزر الآلى بزاوية عبدالقادر والسلخانة بأبى قير لافتا إلى أنه يتم رش تلك الأماكن وخاصة المياه الراكدة وتجمعات القمامة بمبيدات صحية آمنة على الإنسان .

"صحة الإسكندرية": تطهير الحدائق والمنتزهات وساحات الصلاة استعداداً لعيد الأضحى (صور)

"صحة الإسكندرية": تطهير الحدائق والمنتزهات وساحات الصلاة استعداداً لعيد الأضحى (صور)

"صحة الإسكندرية": تطهير الحدائق والمنتزهات وساحات الصلاة استعداداً لعيد الأضحى (صور)