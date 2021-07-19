تقديرًا لجهودهم .. صحة القليوبية تكرم فريق النفايات الطبية الخطرة

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كرم الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فريق إدارة النفايات الطبية الخطرة بمديرية الصحة تقديرا للجهود التي يبذلها في مواجهة الأخطار باستمرار خاصة في ظل الظروف الراهنة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة العليا المشرفة على أعمال إدارة النفايات واستعرضت الدكتورة غادة حجازي مدير إدارة النفايات الطبية نشاط الإدارة وماتم من إنجازات خلال الفترة الماضية وكيفية تعاملها مع المستجدات خاصة خلال فترات انتشار وباء كورونا وتغطية جميع أنحاء المحافظة وتقديم الخدمة على أكمل وجه للقطاعين الخاص والحكومي.

أشارت إلى جميع الجوانب الخاصة بكل التحديات ومعوقات العمل والتي من اهمها منع أي تسريبات للنفايات الخطرة والتي تعد خطر داهم على الأمن القومي ومن شأنها المساس بصحة المواطن بالمحافظة وكذلك دور المحافظة والتي تعتبر من المحافظات الرائدة في مجال التخلص الأمن من النفايات الطبية بالنسبة لمحافظات الجمهورية.

وعرضت مدير إدارة النفايات آليات التخلص الأمن سواء من محارق وأجهزة فرم وتعقيم ووجود اسطول مجهزة من السيارات لنقل الأمن والتخلص الأمن من النفايات.

وشدد وكيل وزارة الصحة على الضرب بيد من حديد على كل المخالفين ممن يقومون بتسريب النفايات وذلك من خلال الإجراءات الخاصة بالعلاج الحر وشئون البيئة في عمل المحاضر البيئية للمخالفين والمتعمدين الأضرار بصحة المواطن والتي تعد أمانة في أعناقنا جميعا. وطالب وكيل وزارة الصحة من الجميع بالاستمرارية مع الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى.