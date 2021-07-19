★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل أول وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، جولة مكوكية على عدد من مستشفيات الوزارة، شملت مستشفى «ابوقير العام» و«صدر المعمورة»، وذلك للتأكد من رفع درجة الاستعداد وتوافر الأدوية والمستلزمات جاهزية المستشفيات لاستقبال وعلاج الحالات المرضية خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك وثورة يوليو.

وقال «السقعان»، أن الجولة بدأت بزيارة مستشفى «أبوقير العام» في وجود الدكتور أحمد ابراهيم، مدير المستشفي، حيث تم المرور على جميع أقسام المستشفى والتأكد من الالتزام بجدول النبطشيات للأطباء والتمريض، كما قام وكيل بتفقد خزانات الأكسجين الثابتة التي يبلغ سعة الخزان الواحد منها 11 ألف لتر والتى حلت محل الخزانات المتنقلة ذات السعة الصغيرة، وتعمل الخزانات على ضمان تشغيل شبكة الأكسجين بالعنايات المركزة والأقسام الداخلية بدون توقف مع زيادة قدرتها الاستيعابية وتجنب أي نقص في الاكسجين مما يعنى كفاءة أعلى في مواجهة الجائحة.

كما شمل المرور زيارة وحدة الغسيل الكلوى التواصل مع الطاقم الطبي والمرضى بها والتأكد من تلقيهم العلاج على اكمل وجه، وزيارة وحدة الحروق ومتابعة أعمال التطوير بها.

واختتم زيارته بالمرور على مستشفى صدر المعمورة، حيث تواجد مدير المستشفى الدكتور اسامه زكريا، وتفقد خزان الاكسجين الخاص بقسم الطوارئ والاستقبال بسعة 10 آلاف لتر، والمرور على العنايات المركزة والأقسام الداخلية والتأكد من على التزام الطاقم الطبي بمعايير مكافحة العدوى.

جولات مكوكية لوكيل "صحة الإسكندرية" للتأكد من جاهزية المستشفيات لاستقبال "طوارئ العيد" (صور)

جولات مكوكية لوكيل "صحة الإسكندرية" للتأكد من جاهزية المستشفيات لاستقبال "طوارئ العيد" (صور)

جولات مكوكية لوكيل "صحة الإسكندرية" للتأكد من جاهزية المستشفيات لاستقبال "طوارئ العيد" (صور)

جولات مكوكية لوكيل "صحة الإسكندرية" للتأكد من جاهزية المستشفيات لاستقبال "طوارئ العيد" (صور)

جولات مكوكية لوكيل "صحة الإسكندرية" للتأكد من جاهزية المستشفيات لاستقبال "طوارئ العيد" (صور)

جولات مكوكية لوكيل "صحة الإسكندرية" للتأكد من جاهزية المستشفيات لاستقبال "طوارئ العيد" (صور)

جولات مكوكية لوكيل "صحة الإسكندرية" للتأكد من جاهزية المستشفيات لاستقبال "طوارئ العيد" (صور)