مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021 .. وتحذيرات جديدة من الأوفاف في المساجد

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مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021.. سيطرت على محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد عيد الاضحي «المصري اليوم» تواصل تقديم سلسلة الخدمات التي تقدمها وتنشرت مواعيد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات.

طبقا للحسابات الفلكية فإن موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والجيزة سيكون الساعة 5،32 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية الساعة 5:35

صلاة عيد الأضحى في البحيرة الساعة 5:26

صلاة عيد الأضحى في شرم الشيخ الساعة 5:24

صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ الساعة 5:31

صلاة عيد الأضحى في مرسى مطروح الساعة 5:45

صلاة عيد الأضحى في دمنهور الساعة 5:33

صلاة عيد الأضحى في بورسعيد الساعة 5:25

صلاة عيد الأضحى في طنطا الساعة 5:31

صلاة عيد الأضحى في بنها الساعة 5:31

صلاة عيد الأضحى في دمياط الساعة 5:27

صلاة عيد الأضحى في المنصورة الساعة 5:29

صلاة عيد الأضحى في السويس الساعة 5:27

صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية الساعة 5:26

صلاة عيد الأضحى في العريش الساعة 5:19

صلاة عيد الأضحى في الزقازيق الساعة 5:30

صلاة عيد الأضحى في شبين الكوم الساعة 5:32

صلاة عيد الأضحى في أبوسمبل الساعة 5:45

صلاة عيد الأضحى في السلوم الساعة 5:53

صلاة عيد الأضحى في طابا الساعة 5:18

صلاة عيد الأضحى في الفيوم الساعة 5:35

صلاة عيد الأضحى في بني سويف الساعة 5:34

صلاة عيد الأضحى في المنيا الساعة 5:38

صلاة عيد الأضحى في الغردقة الساعة 5:27

صلاة عيد الأضحى في الخارجة الساعة 5:47

صلاة عيد الأضحى في أسيوط الساعة 5:38

صلاة عيد الأضحى في سوهاج الساعة 5:37

صلاة عيد الأضحى في قنا الساعة 5:34

صلاة عيد الأضحى في أسوان الساعة 5:37

صلاة عيد الأضحى المبارك بمساجد الأقصر - صورة أرشيفية

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن إقامة صلاة عيد الأضحي ستكون فقط في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة، دون إقامتها في الساحات، مؤكدا على عدم السماح بإقامة صلاة العيد في الزوايا ولا المصليات ولا الساحات ولا في الطرقات.

طالب وزيرالأوقاف المصلين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب الالتزام بها في صلاة العيد باصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وقت الصلاة مع التباعد الاجتماع، مشددا ضرورة فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، لا تزيد مدة خطبة صلاة العيد عن 10 دقائق فقط،

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