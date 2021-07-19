أخبار عاجلة

أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية -
بدء طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العرب 2021 غداً -
"زُهى الطائف".. نزهة فريدة تستمتع بها العائلة في "صيف السعودية" -
رومانيا تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية -
بين الضباب واعتدال الأجواء.. متنزّه الفقرة متنفس لأهالي المدينة وزوّارها -
إعادة أكثر من 7 آلاف رأس ضأن مصابة بحمى القلاعية من ميناء جدة -
"التجارة" تضبط 10 أطنان من الكرمبو مخلوطاً بزيت السيارت في "نكاسة مكة" -
نائبة السفير البريطاني الجديدة تباشر عملها في الرياض.. خبرة 20 عاماً في بناء السلام -
"التجارة" تضبط مستودعًا مخالفًا في الرياض يغش المنظفات والكمامات -
تونس.. توافق مصري جزائري على دعم كامل لسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

توفير حصص إضافية من السلع والمواد الغذائية بشمال سيناء

Print
توفير حصص إضافية من السلع والمواد الغذائية بشمال سيناء توفير حصص إضافية من السلع والمواد الغذائية بشمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء الدين سمري، مدير عام مديرية والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إن المديرية استعدت لعيد الأضحي المبارك، بتوفير كميات وحصص اضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد، إلى جانب توفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد وطرحها في الأسواق من لحوم ودواجن وأسماك طازجة ومملحة وسكر وأرز وشاى وزيت وسمن وغيرها، كما تم توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطى الاستراتيجى، وسيتم تشغيل المخابز طوال اليوم.

أشار سمري إلى استمرار تشغيل سوق الجملة المركزى لبيع السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق الخارجى، مع استمرار الحملات المكثفة والرقابة على الأسواق الخارجية لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين، إلى جانب الحملات المشتركة مع الصحة والطب البيطرى للمرور على المجازر وأماكن الذبيح ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقى المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات .

لفت سمري إلى توفير لحوم سودانية بالمحافظة بسعر 85 جنيهًا للكيلو، بخلاف اللحوم المعروضة بالمحلات المنتشرة على مستوي المحافظة، وكميات اللحوم المجمدة بفروع شركة الجملة والمحلات العامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انطلاق قناة «التموين» الرسمية على «اليوتيوب»: مصدر لبث المعلومات ‏عن الوزارة

انطلاق قناة «التموين» الرسمية على «اليوتيوب»: مصدر لبث المعلومات ‏عن الوزارة

بينها سلع فاسدة ومجهولة المصدر.. شرطة التموين تضبط 1412 قضية متنوعة

بينها سلع فاسدة ومجهولة المصدر.. شرطة التموين تضبط 1412 قضية متنوعة

بينها لحوم مجمدة وكبدة فاسدة ..«مباحث التموين» تضبط 1424 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

بينها لحوم مجمدة وكبدة فاسدة ..«مباحث التموين» تضبط 1424 قضية متنوعة خلال 24 ساعة