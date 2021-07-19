توفير حصص إضافية من السلع والمواد الغذائية بشمال سيناء

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قال علاء الدين سمري، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إن المديرية استعدت لعيد الأضحي المبارك، بتوفير كميات وحصص اضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد، إلى جانب توفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد وطرحها في الأسواق من لحوم ودواجن وأسماك طازجة ومملحة وسكر وأرز وشاى وزيت وسمن وغيرها، كما تم توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطى الاستراتيجى، وسيتم تشغيل المخابز طوال اليوم.

أشار سمري إلى استمرار تشغيل سوق الجملة المركزى لبيع السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق الخارجى، مع استمرار الحملات المكثفة والرقابة على الأسواق الخارجية لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين، إلى جانب الحملات المشتركة مع الصحة والطب البيطرى للمرور على المجازر وأماكن الذبيح ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقى المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات .

لفت سمري إلى توفير لحوم سودانية بالمحافظة بسعر 85 جنيهًا للكيلو، بخلاف اللحوم المعروضة بالمحلات المنتشرة على مستوي المحافظة، وكميات اللحوم المجمدة بفروع شركة الجملة والمحلات العامة.