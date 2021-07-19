أخبار عاجلة

أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية -
بدء طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العرب 2021 غداً -
"زُهى الطائف".. نزهة فريدة تستمتع بها العائلة في "صيف السعودية" -
رومانيا تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية -
بين الضباب واعتدال الأجواء.. متنزّه الفقرة متنفس لأهالي المدينة وزوّارها -
إعادة أكثر من 7 آلاف رأس ضأن مصابة بحمى القلاعية من ميناء جدة -
"التجارة" تضبط 10 أطنان من الكرمبو مخلوطاً بزيت السيارت في "نكاسة مكة" -
نائبة السفير البريطاني الجديدة تباشر عملها في الرياض.. خبرة 20 عاماً في بناء السلام -
"التجارة" تضبط مستودعًا مخالفًا في الرياض يغش المنظفات والكمامات -
تونس.. توافق مصري جزائري على دعم كامل لسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مديرية الطب البيطري بشمال سيناء ترفع درجة الاستعداد خلال عيد الأضحى

Print
مديرية الطب البيطري بشمال سيناء ترفع درجة الاستعداد خلال عيد الأضحى مديرية الطب البيطري بشمال سيناء ترفع درجة الاستعداد خلال عيد الأضحى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء لعيد الأضحي المبارك من خلال رفع درجة الاستعداد وتوفير طبيب بالمجازر للكشف علي الاضاحي والإشراف على عملية الذبح والتي ستتم مجانًا تيسيرًا على المواطنين.

وأكد الدكتور حسن البيك، مدير عام مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، على فتح المجازر أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحي المبارك، لذبح الأضاحي مجانًا، تيسيرًا على المواطنين.

وأضاف البيك أن مجازر شمال سيناء جاهزة لذبح أضاحي المواطنين حيث ستفتح أبوابها عقب صلاة عيد الأضحي المبارك، حتى غروب شمس رابع أيام عيد الأضحي المبارك، فضلًا عن توفير طبيب بيطري للإشراف على عملية الذبح.

أشار البيك إلى توفير جهاز سونار بالمديرية للكشف على رؤوس الأبقار والماعز والضأن للتأكد من خلوها من أية حالات حمل، حيث إنه غير جائز شرعًا التضحية بالإناث العشار، مشددًا على عدم ذبح الإناث العشار أو صغيرة السن داخل المجازر، فضلًا عن رفض أي ذبيحة غير مطابقة للشروط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إيقاف لاعب المنتخب الأوليمبي بعد شكوى إحدى العاملات في فندق الإقامة

إيقاف لاعب المنتخب الأوليمبي بعد شكوى إحدى العاملات في فندق الإقامة

غرق تلميذ في ترعة أثناء استحمامه هربا من حرارة الجو بسوهاج

غرق تلميذ في ترعة أثناء استحمامه هربا من حرارة الجو بسوهاج

طوارئ بالصحة ومرفق الإسعاف لموجهه الموجة الحارة بالمنيا

طوارئ بالصحة ومرفق الإسعاف لموجهه الموجة الحارة بالمنيا

محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من الدراسات البيئية لموقع المدفن المحكوم بكوم أمبو

محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من الدراسات البيئية لموقع المدفن المحكوم بكوم أمبو