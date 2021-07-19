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"العنزي" ننصح دائمًا بوجود مُرافق مع مريض السكري أثناء أداء مناسك الحج

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"العنزي" ننصح دائمًا بوجود مُرافق مع مريض السكري أثناء أداء مناسك الحج "العنزي" ننصح دائمًا بوجود مُرافق مع مريض السكري أثناء أداء مناسك الحج
نصح بلبس الأحذية اللينة المريحة وارتداء الملابس القطنية وحفظ الأدوية في مكان بارد

يقول الدكتور أحمد العنزي استشاري الباطنية والغدد الصماء بمستشفى "رعاية الوطني" أن السكري مرض مزمن ولا بد من التعايش معه، وخاصة في أيام الحج؛ وذلك لارتفاع درجة حرارة الجو والجهد البدني العالي في أيام قليلة وكلاهما مؤثران على مستوى السكري في الدم.

وينصح "العنزي" الحجاج المصابين بالسكري، بزيارة الطبيب المختص وأخذ الإرشادات اللازمة وأدوية كافية، وتقليم الأظافر بعناية، ولبس الأحذية اللينة المريحة، وارتداء الملابس القطنية، وحمل بطاقة تعريفية توضّح الإصابة بالسكري، وحفظ الأدوية في مكان بارد وجاف خاصة الأنسولين يُحفظ بالثلاجة أو حافظة الأدوية، وتسجيل الجرعات المطلوبة، والحرص في يوم عرفة على البقاء في الخيام الخاصة أو في الظل واستخدام المظلات الشمسية والإكثار من شرب .

كما يؤكد "العنزي" أهمية تناول وجبة خفيفة قبل البدء بمناسك الحج وشرب كمية من الماء، وقياس نسبة السكر؛ فإن كانت النتيجة أقل من المعدل الطبيعي فيجب التزام الراحة لمدة 30 دقيقة وأكل وجبة خفيفة، ثم يعاد الفحص مرة أخرى؛ فإن كانت النتيجة طبيعية فيكمل مناسك الحج.

يقول "العنزي": ننصح دائمًا بوجود مرافق مع مريض السكري يعرف عن حالته، أو إبلاغ من هم معه في نفس المكان عن حالته الصحية للمساعدة وقت الضرورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية