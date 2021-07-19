بالصور.. ضيوف الرحمن يصلون مسجد نمرة في أجواء إيمانية

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وسط الخدمات المتكاملة التي قدمتها الشؤون الإسلامية عبر لجانها

وصل حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التاسع من ذي الحجة إلى مشعر عرفة لقضاء الركن الأعظم من الحج، ثم توجهوا إلى مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر، وسط الخدمات المتكاملة التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر اللجان العاملة بالمسجد من تنظيم دخولهم للمسجد وإجراء فحص الحرارة وتحقيق تطبيق كافة التعليمات الصحية المعتمدة من الجهات المعنية.

وهيأت وزارة الشؤون الإسلامية فور وصول الحجاج إلى مسجد نمرة، كل الخدمات التقنية والتوعوية لضيوف الرحمن وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة كوادر وطنية، حيث قامت بترتيبات خاصة في مسجد نمرة؛ لضمان التباعد بين المصلين، من وضع ملصقات لتحديد مكان جلوس الحجاج بألوان مختلفة تفادياً للتجمعات.

ويقف حجاج بيت الله الحرام، اليوم، على صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم بعد أن قضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى، بعد قضائهم يوم التروية، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لموسم حج هذا العام في مسارات منظمة، ما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين، لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

من جانبهم، رفع حجاج بيت الله الحرام الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه من أعمال وخدمات جليلة ساهمت في إقامة شعيرة الحج رغم الجائحة العالمية، منوهين بجهود الشؤون الإسلامية وخدماتها المتميزة ومشروعاتها في مساجد المشاعر المقدسة والمواقيت والتي ساهمت في التيسير عليهم.