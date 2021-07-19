مياه الشرب بشمال سيناء ترفع درجة الاستعداد خلال أيام عيد الأضحى

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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء عن رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى الشركة والقطاعات التابعة لها خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

وأكد المهندس سعيد إبراهيم بده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على استعداد فريق الطوارئ في مختلف المناطق والأفرع التابعة للشركة على مدار الساعة لتلقي البلاغات وحل المشكلات.

وأعلن إبراهيم، عن تشكيل غرفة عمليات بالشركة والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية في مختلف القطاعات لتلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها، ومباشرة جميع الأعمال خلال أيام العيد، مشددًا على الوقوف على مدي جاهزية المعدات والأفراد ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي واستعداد فريق الطوارئ بكل منطقة من مهندسين وكيميائيين ومشرفين وعمال وسائقين.

وأشار إلى قيام غرفة العمليات بمراجعة جميع المناطق والمحطات سواء محطات مياه أو صرف صحي كل ساعة على مدار الـ 24 ساعة، واستمرار العمل بالخط الساخن على مدار اليوم وتجهيز فريق عمل متكامل متخصص «فريق طوارئ»للتحرك الفوري لموقع العمل بنطاق العمل.

ولفت إلى رصد وتحديد المناطق الساخنة التي يتم تغذيتها بالمناوبة مع المتابعة المستمرة لها لضمان وصول المياه في أوقات المناوبة، مشددًا على التنسيق التام مع غرفة العمليات بالمحافظة لضمان التواصل وحل أي مشكلات فور حدوثها، والتنسيق والتعاون التام مع الأجهزة المختلفة بالمحافظة لحل جميع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي خلال فترة العيد.

وناشد المواطنين بترشيد استهلاك مياه الشرب وعدم الإسراف في استخدامها، ضمانا لوصول الخدمة لباقي المواطنين بالضغوط المناسبة، بجانب تخفيف الأحمال على شبكات الصرف الصحي .