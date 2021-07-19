أخبار عاجلة

تونس.. توافق مصري جزائري على دعم كامل لسعيد -
إيقاف لاعب المنتخب الأوليمبي بعد شكوى إحدى العاملات في فندق الإقامة -
غرق تلميذ في ترعة أثناء استحمامه هربا من حرارة الجو بسوهاج -
طوارئ بالصحة ومرفق الإسعاف لموجهه الموجة الحارة بالمنيا -
محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من الدراسات البيئية لموقع المدفن المحكوم بكوم أمبو -
دى جي وشماريخ أمام لجان الثانوية العامه في القليوبية (صور) -
نقيب الفلاحين يحذر من ظاهرة سلخ الحمير النافقة -
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة دور يونيو 2021 بكلية العلوم -
انطلاق قناة «التموين» الرسمية على «اليوتيوب»: مصدر لبث المعلومات ‏عن الوزارة -
ما العقوبات التي تنتظر الموظفين المنتمين للإخوان في الوظائف العامة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. cnn arabic

لاحقت جثث الموتى في القبور.. الفيضانات تحول بلدة ألمانية الى دمار

Print
مواضيع متعلقة
شاب سوري يحول الخردة إلى أعمال فنية في إسطنبول

شاب سوري يحول الخردة إلى أعمال فنية في إسطنبول

ظاهرة محيّرة.. نفوق 600 طن من الأسماك بشكل غريب على شواطئ فلوريدا

ظاهرة محيّرة.. نفوق 600 طن من الأسماك بشكل غريب على شواطئ فلوريدا

أسترالي يبتكر منزل المستقبل منتج للغذاء والطاقة دون نفايات

أسترالي يبتكر منزل المستقبل منتج للغذاء والطاقة دون نفايات

المريخ ليس كما توقعنا.. مركبة لناسا تكشف معلومات جديدة عن الكوكب الأحمر

المريخ ليس كما توقعنا.. مركبة لناسا تكشف معلومات جديدة عن الكوكب الأحمر