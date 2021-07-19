تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
تونس.. توافق مصري جزائري على دعم كامل لسعيد
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:29 مساءً
إيقاف لاعب المنتخب الأوليمبي بعد شكوى إحدى العاملات في فندق الإقامة
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:28 مساءً
غرق تلميذ في ترعة أثناء استحمامه هربا من حرارة الجو بسوهاج
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:28 مساءً
طوارئ بالصحة ومرفق الإسعاف لموجهه الموجة الحارة بالمنيا
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:28 مساءً
محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من الدراسات البيئية لموقع المدفن المحكوم بكوم أمبو
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:28 مساءً
دى جي وشماريخ أمام لجان الثانوية العامه في القليوبية (صور)
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:28 مساءً
نقيب الفلاحين يحذر من ظاهرة سلخ الحمير النافقة
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:28 مساءً
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة دور يونيو 2021 بكلية العلوم
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:28 مساءً
انطلاق قناة «التموين» الرسمية على «اليوتيوب»: مصدر لبث المعلومات عن الوزارة
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:28 مساءً
ما العقوبات التي تنتظر الموظفين المنتمين للإخوان في الوظائف العامة؟
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:28 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
cnn arabic
لاحقت جثث الموتى في القبور.. الفيضانات تحول بلدة ألمانية الى دمار
فيديو
cnn arabic
الاثنين 19 يوليو 2021 10:09 صباحاً
76
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
شاب سوري يحول الخردة إلى أعمال فنية في إسطنبول
cnn arabic
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:10 صباحاً
ظاهرة محيّرة.. نفوق 600 طن من الأسماك بشكل غريب على شواطئ فلوريدا
cnn arabic
الاثنين 02 أغسطس 2021 09:16 صباحاً
أسترالي يبتكر منزل المستقبل منتج للغذاء والطاقة دون نفايات
cnn arabic
الأحد 01 أغسطس 2021 08:37 مساءً
المريخ ليس كما توقعنا.. مركبة لناسا تكشف معلومات جديدة عن الكوكب الأحمر
cnn arabic
الأحد 01 أغسطس 2021 05:49 مساءً
التالى
خلعوا للأسد 3 ضروس وفاق والدكتور ايده فى بقه
Tweets by @3yonNews