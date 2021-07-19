تدشين ستة مراكز مدرسية لتقديم لقاح كورونا لطلاب وطالبات جازان

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موزعة على عدد من مكاتب التعليم التابعة لتعليم المنطقة.. كوادر مدربة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بالشراكة مع المستشفى الجامعي بجامعة جازان، مبادرة "معًا نبادر" الهادفة للتوسع في نطاق أخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-19) للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم، ومختلف فئات المجتمع، وتحصين جميع طلاب وطالبات تعليم جازان في الفئة العمرية من 12 وحتى 18 عامًا، استعدادًا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة.

وشملت المبادرة أمس، تدشين ستة مراكز مدرسية للتحصين، موزعة على عدد من مكاتب التعليم التابعة لتعليم جازان بالمحافظات المختلفة؛ حيث يتم من خلالها تقديم اللقاحات للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم، بالإضافة لمختلف فئات المجتمع، دون مواعيد مسبقة، وبالقرب من مساكنهم تسهيلًا لهم؛ حيث عملت إدارة تعليم جازان على تحويل عدد من المباني التابعة لها لمراكز للتحصين بعد تهيئتها، وتزويدها بالإجراءات الاحترازية المختلفة، مع توفير الكوادر المساندة من المتطوعين والمتطوعات لتنظيم استقبال المستفيدين؛ في حين وفّرت الجامعة اللقاحات والكوادر الطبية المدربة.