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طهران.. تعليق الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية لمدة 6 أيام بسبب كورونا

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طهران.. تعليق الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية لمدة 6 أيام بسبب كورونا طهران.. تعليق الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية لمدة 6 أيام بسبب كورونا
بعد تصاعد وتيرة انتشاره في البلد وانخفاض معدلات التزام المواطنين بالتعليمات

طهران.. تعليق الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية لمدة 6 أيام بسبب كورونا

أعلن المتحدث باسم الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الاثنين، عن تعلیق الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بطهران لمدة 6 أيام، ابتداء من الغد بقرار من اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وقال "ربيعي": "بحسب اقتراح مقر العمليات واللجنة الأمنية والاجتماعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا وبموافقة رئيس الجمهورية؛ سيتم إغلاق جميع الدوائر في محافظتي طهران والبرز اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء إلى الأحد المقبل.

وأضاف: "يُحظر السفر من هاتين المحافظتين والدخول إليهما؛ للحد من السفر والرحلات غير الضرورية. وفي حالة مخالفة القرار، فبالإضافة إلى فرض الغرامة المالية، سيتم منع السيارة من مواصلة طريقها"؛ وفق " اليوم".

وأوضح: "يأتي هذا القرار بعد تصاعد وتيرة انتشار كورونا في البلد، وانخفاض معدلات التزام المواطنين بالتعليمات الصحية المرتبطة بتفشي الوباء".

وتابع: "سيستمر حظر حركة السفر إلى المدن في القائمتين الحمراء (شديد الخطورة) والبرتقالية (خطيرة)، بناء على خطة الإدارة الذكية للقيود وسيتم إبلاغها بناء على حالة المدن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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