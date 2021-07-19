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أوقاف شمال سيناء: منع صلاة العيد في الساحات وإقامتها في المساجد الكبري

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أوقاف شمال سيناء: منع صلاة العيد في الساحات وإقامتها في المساجد الكبري أوقاف شمال سيناء: منع صلاة العيد في الساحات وإقامتها في المساجد الكبري

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أكدت مديرية أوقاف شمال سيناء منع إقامة صلاة عيد الأضحي في الساحات وأماكن الخلاء، وإقامتها في المساجد الكبري التي تؤدى فيها صلاة الجمعة وعددها 600 مسجد على مستوي المحافظة.

وأشار الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام المديرية، إلى عدم السماح بإقامة صلاة العيد في الساحات أو الأماكن الفضاء، مع فتح المساجد للصلاة قبلها ب10 دقائق وإغلاقها بعد الصلاة ب10 دقائق، لافتًا إلى استمرار إغلاق دورات المياه وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو اصطحاب الأطعمة والمشروبات خلال الصلاة.

وشدد جمعة علي اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين وارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصلي الشخصية وعدم المصافحة والتقبيل، وتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمجابهة .

وأعلن جمعة تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي ليؤم المصلين في الصلاة وإلقاء خطبة العيد، مؤكدًا أنه أعطي تعليماته للأئمة والخطباء بأن تتناول خطبة العيد موضوع التضحية والفداء والدروس المستفادة منهما، بجانب صلة الأرحام والتوسعة على الفقراء والمساكين وآداب الاحتفال بالعيد.

المصرى اليوم

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