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تراجع مفاجئ .. في وعالميا صباح اليوم الاثنين 19 يوليو 2021

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تراجع مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 19 يوليو 2021 تراجع مفاجئ .. في وعالميا صباح اليوم الاثنين 19 يوليو 2021

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تراجعت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الاثنين، 19 يوليو 2021 ، متأثرة بالتراجع فى سعر الذهب عالميًا، مع عدم وجود إقبال على الشراء فى السوق المحلية بسبب الركود وتزايد الأعباء فى ظل امتحانات الثانوية العامة ومخاوف انتشار .

وأعلنت شعبة الذهب في ، صباح اليوم، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 904 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 791 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 678 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6328 جنيهًا.

وتذبذب سعر الذهب، في البورصة العالمية صباح اليوم، بعد عودة التداول على الذهب مع فتح البورصات والأسواق العالمية أبوابها بعد الإجازة الأسبوعية وكان الذهب افتتح التداول بسعر 1811.60 دولارا للأونصة ثم ارتفع إلى 1814.90 دولارا للأونصة ثم مالبث أن انخفض إلى 1084.77 دولارا للأونصة محققا انخفاض كبير ومفاجىء ، بفعل انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا ، ووجود مخاوف من عدم استئناف الأنشطة بإنجلترا، بينما ارتفع مؤشر الدولار ليقترب من أعلى مستوياته منذ شهور والذى تربطه علاقة عكسية بالمعدن الأصفر.

وشهدت أسعار الذهب عالميا، مؤخرا حالة من عدم الاستقرار حيث ارتفع فى منتصف الإسبوع الماضى ثم انخفض فى نهايته وواصل مع بداية هذا الاسبوع انخفاضه مرتدا عن لأدنى مستوى له منذ فترة، وينتظر الذهب المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية والتى تؤثر بشكل كبير فى اتجاهه حيث يترقب المستثمرون مؤشر الاسكان وبيانات سوق الاسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الاثنين، 796.26 جنيه، وكان 800.74 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,804.77 $، وكانت 1،812.36 $، .

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المصرى اليوم

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