حملات مكثفة للطب البيطري والتموين والصحة وشرطة المرافق في شمال سيناء

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تستعد مديريات الخدمات في محافظة شمال سيناء، لاستقبال عيد الأضحي، من خلال رفع درجة الاستعداد، وتشكيل مجموعات عمل خلال أيام العيد.

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، قيام مديرية التموين بالتنسيق مع الصحة والطب البيطرى وشرطة المرافق لتنفيذ حملات مكثفة على المحلات والأسواق ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وتوافرها وضبط أي مخالفات وإعدام غير الصالح حفاظا على الصحة العامة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد العندور على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تطهير المجازر واستعدادها وتواجد الطبيب المختص لمراقبة اللحوم قبل الذبح، مع التأكد من استعدادات المجازر بنطاق المحافظة، ومراجعة موقف المواد البترولية ومدى كفايتها خلال فترة العيد، وكذا التأكيد على توفير المقررات التموينية.