«صحة شمال سيناء» ترفع درجة الاستعداد خلال عيد الأضحى

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قال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية خلال عيد الأضحي المبارك.

وأكد شوكة، في بيان، إلغاء جميع إجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ والمحاليل وأكياس الدم، لمواجهة أي حالات طارئة تصل إلى المستشفيات خلال أيام العيد، بجانب توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة بمختلف مستشفيات المحافظة، بجانب الاستفادة من أطباء البروتوكول الموقع مع 4 جامعات مصرية.

وأعلن الدكتور محمود عامر، مدير عام مرفق إسعاف شمال سيناء، رفع حالة الطوارئ بمرفق إسعاف شمال سيناء، واستمرار عمل غرفة العمليات بديوان المرفق بالعريش لتلقي بلاغات المواطنين علي مدار الساعة..مؤكدًا علي توزيع سيارات الإسعاف علي المحاور والطرق الرئيسية علي مستوي المحافظة لمواجهة أية طوارئ خلال أيام العيد.