طوكيو.. الحكم على أمريكي ونجله ساعدا "كارلوس غصن" على الفرار

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غادر مختبئاً في صندوق على متن طائرة خاصة من مطار كانساي الياباني

حكمت محكمة في طوكيو اليوم الاثنين، على أمريكي وابنه بالسجن لمساعدتهما كارلوس غصن، المدير التنفيذي السابق لنيسان، على الفرار من اليابان.

وحوكم مايكل تيلور، المحارب السابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي، بالسجن لمدة عامين وابنه لمدة عام وثمانية أشهر لمساعدة غصن على الفرار من اليابان، حيث واجه اتهامات بسوء السلوك المالي.

وبحسب رويترز دفع مايكل تيلور ونجله بيتر بالذنب واعتذرا للمحكمة الشهر الماضي قائلين إنهما يأسفان لدورهما في تهريب غصن من اليابان مختبئاً في صندوق على متن طائرة خاصة من مطار كانساي الياباني.

ولا يزال غصن هارباً في لبنان، حيث لا توجد اتفاقية تسليم مطلوبين مع اليابان.