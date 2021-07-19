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الخبير السياحي إيهاب علي يهنئ الرئيس بعيد الأضحى

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الخبير السياحي إيهاب علي يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى الخبير السياحي إيهاب علي يهنئ الرئيس بعيد الأضحى

هنأ الخبير السياحي، إيهاب علي، عضو الغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة شركات كلوب وورلد العالمية، الرئيس عبدالفتاح بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لسيادته دوام الازدهار والنهوض بوطننا الحبيب. 

وقال علي أن عيد الأضحى يأتي هذا العام وبلادنا تحقق معدلات عالية من تنمية وتقدم على أرض الواقع، تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعياً الله أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية بكل الخير والسلام. 

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