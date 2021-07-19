درجة الحرارة تصل لـ45 وتنخفض ببعض المناطق.. حالة الطقس اليوم وخلال إجازة العيد (تفاصيل)

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم على أغلب المناطق، بينما تصل درجة الحرارة في جنوب مصر إلى 45 درجة للعظمى، وتظل درجات الحرارة ضمن الطقس في مصر هذا الأسبوع وحتى السبت من الأسبوع المقبل في الانخفاض التدريجي.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم خلال ساعات النهار حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري، ويظل شديد الحرارة على جنوب البلاد وأيضًا جنوب سيناء، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ويكون الطقس ليلاً معتدل الحرارة رطب على جميع أنحاء مصر.

تكون هناك فرصة متوقعة لسقوط أمطار خفيفة على شلاتين وحلايب وأبوسمبل على فترات متقطعة اليوم، وتكون الرياح نشطة اليوم على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

حالة الطقس خلال أسبوع إجازة العيد

تبدأ درجات الحرارة اليوم في الانخفاض الطفيف وتظل متقاربة مع حالة الطقس غدًا وتستمر في الانخفاض التدريجي حتى يوم السبت وهو التقرير المعلن حتى الآن من الأرصاد وتكون درجات الحرارة المتوقعة كما يلي:

تظل درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري ثابتة وتكون العظمى 37 و39 للمحسوسة حتى يوم الأربعاء، وتنخفض الخميس إلى 36 للعظمي و38 للمحسوسة، وتصل درجة الحرارة الجمعة والسبت إلى 35 للعظمي و37 للمحسوسة.

وتستمر العظمي في السواحل الشمالية 32 للعظمي و34 للمحسوسة حتى الثلاثاء، وتنخفض الأربعاء إلى 31 للعظمي و34 للمحسوسة، وتظل ثابتة من الخميس للسبت عند 30 للعظمي و33 للمحسوسة.

وتظل العظمي في جنوب سيناء 41 للعظمي و43 للمحسوسة حتى الثلاثاء، وتنخفض الأربعاء إلى 40 للعظمي و43 للمحسوسة، وتظل ثابتة من الخميس للسبت عند 38 للعظمي و41 للمحسوسة.

وتكون العظمي في شمال الصعيد 41 للعظمي و43 للمحسوسة حتى الثلاثاء، وتنخفض الأربعاء إلى 39 للعظمي و41 للمحسوسة، وتظل ثابتة من الخميس للسبت عند 37 للعظمي و39 للمحسوسة.

وتكون العظمي في جنوب الصعيد غدًا الثلاثاء 44 للعظمي و45 للمحسوسة، وترتفع الأربعاء والخميس إلى 45 للعظمي و46 للمحسوسة، وتنخفض من الخميس للسبت إلى 43 للعظمي و43 للمحسوسة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار فرصة سقوط الأمطار على أبوسمبل وشلاتين وحلايب غدًا الثلاثاء، ويستمر نشاط الرياح في القاهرة الكبري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية.

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تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين

يتوقع أن تكون درجات الحرارة في القاهرة اليوم المتوقعة 37-25، والمحسوسة 40 درجة، وفى تكون درجات الحرارة في الإسكندرية المتوقعة 32-24 والمحسوسة 35 درجة.

وتكون درجات الحرارة في إدفو 45-28 وتكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة، وفى أسوان وأبوسمبل 44-28 وتكون درجة الحرارة المحسوسة 45، وفى الأقصر 44-27 وتكون المحسوسة 45، وفى قنا والوادي الجديد 43-27 والمحسوسة 44 درجة.

وتكون درجات الحرارة في شلاتين 38-27، بني سويف 40-25، سوهاج 42-26، شرم الشيخ 42-30، العريش 32-25، المنيا 40-25، الغردقة 41-30، أسيوط 41-26، حلايب 37-28، الفيوم 39-24، الطور 37-25 درجة.

وتكون درجات الحرارة في طنطا 37-25، بورسعيد 32-25، دمنهور 34-25، سيوة 37-23، بلطيم 32-24، المنصورة 37-26، السلوم 30-23، الإسماعيلية 37-25، دمياط 31-25، الزقازيق 37-26، شبين الكوم 37-25، رفح 31-24، السويس 37-25 درجة.

درجة الحرارة تصل لـ45 وتنخفض ببعض المناطق.. حالة الطقس اليوم وخلال إجازة العيد (تفاصيل)

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